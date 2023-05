Norris nerveus in Q3: “Verrast dat rechtsvoor heel bleef”

Lando Norris raakte de muur in Q2, waarna zijn monteurs onderdelen aan de wielophanging linksvoor moesten vervangen. Zij waren dusdanig snel met de reparatie, dat de coureur toch een tijd kon neerzetten in Q3. Norris voelde zich desondanks niet helemaal op zijn gemak in die sessie, omdat er rechtsvoor niets was veranderd. “De jongens hebben het goed gedaan”, reageert de McLaren-rijder tegenover onder meer Motorsport.com. “Daarvoor heb ik mijn enorme dank uitgesproken toen ik terugkwam in de pitbox. Het was allemaal in orde. Ik was verrast dat rechtsvoor heel bleef, aangezien ik ook in Tabac vrij hard de muur had geraakt. De schade was echter alleen linksvoor.”

“Ik vroeg ze: is alles in orde rechtsvoor? Ze zeiden: ja. Maar ik was toch een beetje nerveus. Het is moeilijk om direct naar buiten te gaan en erop te vertrouwen dat alles goed is”, vervolgt Norris. “Maar als je de outlap eenmaal achter de rug hebt, dan ga je er gewoon voor. Misschien neem je daarmee een klein risico, maar ik heb vertrouwen in de monteurs. Ze hebben goed werk geleverd, zoals altijd. Ze hadden al wat oefening gehad in Saudi-Arabië, waar ik hetzelfde deed”, lacht Norris. “Dus ze worden bijna perfect.”

Uiteindelijk bleef Norris in Q3 steken op P10. Hij maakte zelf een foutje, maar werd ook opgehouden door Charles Leclerc. Laatstgenoemde incasseerde daarvoor een gridstraf van drie posities (van P3 naar P6). Volgens McLaren was P8 realistisch geweest voor Norris. Met Oscar Piastri op P11 heeft het team zich in elk geval herpakt na het matige weekend in Miami. “In Baku deden we het prima, maar in Miami kwamen we veel tekort”, aldus Norris. “Monaco ligt ons beter. Het is dus niet zo dat we iets hebben veranderd aan de auto. Reëel gezien komen we nog steeds veel tekort, maar hier voelde ik me al vanaf de eerste training comfortabel. Het team heeft heel goed werk geleverd en ik denk dat we het maximale eruit aan het halen waren, totdat ik het allemaal verpestte in de kwalificatie.”

Video: Lando Norris raakt de muur in kwalificatie GP Monaco