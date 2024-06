Norris na tweede pole-position in Formule 1: “Deze is mijn beste”

Aanvankelijk leek het erop dat Verstappen er met de pole vandoor zou gaan. De Nederlander stond na de eerste runs in Q3 bovenaan en zette de snelste ronde aan het einde van de kwalificatie nog scherper door een 1.11.403 te rijden. Daarachter was Norris echter bezig aan een nog betere ronde en de McLaren-coureur bleek uiteindelijk een fractie sneller dan de Nederlander.

“Het was nagenoeg een perfecte ronde”, kijkt Lando Norris terug op het beslissende moment. “Je voelt het meestal wel als je aan een goede ronde bezig bent en uiteindelijk verliep het voortreffelijk, al scheelde het niet veel.” De pole-position in Spanje is de tweede uit zijn carrière. “Ik ben hier heel blij mee”, zegt hij. “We zaten er het hele weekend al goed bij, maar in de kwalificatie draaide het allemaal om het rijden van een perfecte ronde en dat heb ik vandaag voor elkaar weten te krijgen.” Met een grijns: “Dit is denk ik mijn beste pole-position. Ik heb er niet veel gehad, maar deze is mijn beste.”

De pole-position van Norris op het circuit van Barcelona komt niet uit de lucht vallen. McLaren is bezig aan een sterk seizoen, nadat er vorig jaar ook al goede progressie werd geboekt door de stal uit Woking. “Het is niet alleen dit weekend”, merkt Norris dan ook op, als hij direct na de kwalificatie een vraag krijgt over de sterke vorm van McLaren in Spanje. “We zijn al twee maanden heel snel. Sinds Miami doen we het erg goed. We hebben waarschijnlijk ook al eens naast een pole gegrepen door geen perfecte ronde te rijden. Maar vandaag was die perfecte ronde er. Voor de laatste run hebben we ook nog een paar aanpassingen gedaan aan de auto, omdat ik op een paar punten nog kon verbeteren. En die veranderingen pakten perfect uit, dus ik ben heel blij om hier op de pole te staan.”

Norris’ doel voor zondag mag duidelijk zijn: de pole omzetten in een zege. “Dat is het doel, maar ik weet dat het een zwaar gevecht wordt met Max, Lewis en iedereen daarachter. Maar we zijn hier om te winnen, dus dat is wel het plan.”

Video: Norris grijpt de pole-position voor de GP van Spanje