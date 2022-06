Norris had motorprobleem, Ricciardo overwoog slicks in Q3

“Er waren te veel zorgen over de power unit. Dat is jammer, want ik hou van deze omstandigheden. Ik kan er niets aan doen, maar we hebben het in elk geval geprobeerd. Het was alleen niet goed genoeg om te kunnen rijden”, zei Lando Norris na de natte kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve voor de camera van Sky Sports. De McLaren-coureur plaatste zich voor Q2, maar kon in dat segment geen tijd rijden vanwege het motorprobleem. Hij zette in de slotfase wel aan, alleen kon hij deze poging niet afmaken. Daardoor start Norris de race van zondag als veertiende.

Norris vertelde dat het euvel met de Mercedes-krachtbron aan het einde van Q1 begon op te spelen en dat hij er vervolgens in heel Q2 last van bleef houden. “We hebben geprobeerd het op te lossen, maar we konden het exacte probleem niet vinden”, baalde de 22-jarige rijder uit Bristol. Norris hoopt vanaf P14 mee te kunnen doen om de punten. “Onder droge omstandigheden zijn we competitiever dan in de regen en voor de race is droog weer voorspeld. Hopelijk kunnen we daar voordeel uit halen en naar voren komen. Dat is echter niet eenvoudig, omdat de verschillen in het middenveld klein zijn.”

Ricciardo: “Was verleidelijk om slicks te kiezen”

In de andere McLaren MCL36 drong Daniel Ricciardo wel door tot Q3. Daarin was hij goed voor de negende tijd. Dat het asfalt steeds droger werd, kwam de Australiër naar eigen zeggen niet goed uit. “Op intermediates of slicks waren we niet zo competitief als op full wets. Als Q3 op full wets was geweest, dan hadden we misschien iets verder naar voren kunnen staan”, aldus Ricciardo tegenover onder meer Motorsport.com. Hij was 0,2 seconde langzamer dan nummer zeven Esteban Ocon. “Als ik kritisch op mezelf ben, dan had ik die twee tienden misschien ergens kunnen vinden. Maar meer zat er ook niet in, het is niet zo dat we onszelf een schop moeten geven.”

Mercedes-coureur George Russell was in Q3 de enige die het op slicks probeerde. Ricciardo overwoog hetzelfde te doen, maar bleef uiteindelijk toch op de intermediates. “Na Q2 zag je een droge lijn verschijnen, dus ik zei tegen het team dat het close zou worden en dat we erop voorbereid moesten zijn”, vertelde de achtvoudig Grand Prix-winnaar. “Het was verleidelijk om slicks te kiezen vanwege de droge stukken, maar er waren ook bochten waar het een kwestie van overleven zou worden. Dat hebben we aan George kunnen zien. Het is verleidelijk om risico’s te nemen, maar je moet ook berekenend zijn en dit keer was het hopeloos geweest om voor slicks te kiezen.”

