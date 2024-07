Norris moet Mercedessen voor zich dulden: “Heb niet geleverd”

Op vrijdag leek het erop dat het weleens het weekend van Lando Norris kon gaan worden. De coureur uit Bristol liet in zowel de eerste als tweede training voor de Britse Grand Prix de snelste tijd noteren. In de natte derde oefensessie bracht hij achter George Russell en Lewis Hamilton echter de derde tijd op de klokken en in de kwalificatie, die nat begon maar droog eindigde, was hij opnieuw derde achter het Mercedes-duo.

Norris maakte zijn laatste snelle ronde in de kwalificatie niet af. “Ik kwam wijd uit de veertiende bocht en dat was het”, legt Norris uit aan de geschreven pers op Silverstone, waaronder Motorsport.com. Zonder die fout was het echter ook geen pole-position geweest, zo laat hij weten. “Nee, ik zat er toen al een tiende vanaf. Ik denk George en Lewis het gewoon geweldig gedaan hebben en het feit dat ze met beide wagens meededen, toont aan dat hun team het ook erg goed voor elkaar had. Het was close en we zaten er heel goed bij, maar ik heb vandaag gewoon niet geleverd.”

Norris verwacht dat Mercedes ook in de race sterk voor de dag zal komen. “Mercedes was vorig jaar een van de snelsten in de race”, zegt Norris. “Dus ik verwacht dat ze morgen ook erg snel zullen zijn. Vooral omdat ze heel erg goed voor hun voorbanden kunnen zorgen. Ze hebben een sterke voorkant. Maar wij zullen ook sterk zijn. We zijn de afgelopen twee maanden erg snel geweest in de races. We zijn in de races doorgaans ook sneller dan in de kwalificaties. Dit is misschien een ander type circuit, maar de race pace is nog steeds een van onze krachten en hopelijk is dat morgen ook weer het geval.”

Max Verstappen staat zondag naast Norris op de grid. De Nederlander bleef na de schade aan zijn Red Bull-auto steken op P4. Gevraagd in hoeverre Verstappen en Red Bull een bedreiging kunnen vormen in de race en hoeveel vertrouwen hij erin heeft dat McLaren de strategie op orde zal hebben, reageert hij: “Ik weet zeker dat Max morgen meedoet aan het gevecht, maar er zijn ook nog twee anderen waar ik me zorgen over zou kunnen maken. Ik ben dus niet alleen met Red Bull bezig. Maar we zijn de afgelopen twee maanden over het algemeen erg sterk geweest als het om de strategie gaat, dus ik vind dat het team op dat vlak goed bezig is. Dus ja, ik heb er vertrouwen in dat we een goede race kunnen neerzetten. Maar we hebben op de eerste plaats een goede pace nodig, aangezien ik twee wagens zal moeten inhalen. Op basis van de laatste races heb ik echter goede hoop dat we naar voren kunnen komen.”

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie op Silverstone