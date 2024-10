In de slotfase van de Formule 1-sprintrace in Austin kende Lando Norris moeilijke momenten. Zo zag de McLaren-coureur de Ferrari-coureurs hard naderen en moest hij de tweede positie aan Carlos Sainz laten. Kort na afloop van de race werd bekend dat de stewards hem in onderzoek hebben genomen vanwege gevaarlijk rijgedrag in de laatste ronde. Het zou gaan om een incident tussen de rijder uit Bristol en Charles Leclerc. De wedstrijdleiding onderzocht of Norris op het moment van remmen nog van zijn lijn afging, wat verboden is. Leclerc klaagde tijdens het voorval over de boordradio over de beweging die Norris maakte.

Niet veel later kwam de FIA naar buiten met het bericht dat Norris geen blaam treft. Op basis van data, video's en onboardcamera's is besloten om de nummer twee in de strijd om het wereldkampioenschap vrij te spreken. In het document waarin de beslissing staat, verklaren de stewards dat hier een legitieme defensieve actie was ondernomen. Eveneens zien zij niet dat Norris bewoog onder het remmen. Daarmee ontloopt de drievoudig racewinnaar verdere schade in zijn jacht op de titel. Max Verstappen was in de sprintrace heer en meester en loopt nu twee punten uit op zijn naaste concurrent.