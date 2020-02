Norris: "Ben veel minder zenuwachtig voor tweede seizoen"

Lando Norris maakte met succes de overstap van F2 naar de F1. Samen met de rookies Alexander Albon en George Russell, die van dezelfde lichting zijn overgewaaid, promoveerde de Brit op 19-jarige leeftijd naar de koningsklasse en nota bene naar een iconisch team met veel historie. Na zijn debuutjaar kan hij niet wachten om weer in de wagen te gaan zitten. "Het jeukt, vooral dit jaar. Ik had er vorig jaar ook zin in, maar was veel nerveuzer op dit moment in 2019 vanwege alle nieuwe dingen waar ik mee te maken kreeg: regels, informatie, strategieën, werkwijzen, alles eigenlijk", begint Norris zijn verhaal op de website van McLaren. "Nu weet ik veel meer en voel ik me relaxter. In plaats van me af te vragen of ik wel klaar ben voor de eerste race, ben ik daar nu zeker van en dat maakt me enthousiast."

Volgens Norris is ervaring zelfs één van de belangrijkste aspecten in F1. "De Formule 1 is zo'n complexe sport, er zijn heel veel factoren die de prestaties beïnvloeden. Je kan ze bestuderen, maar niet echt goed begrijpen tenzij je het zelf hebt meegemaakt. Het managen van de banden bijvoorbeeld, weten wanneer je wel en wanneer je niet kunt pushen of hoe je moet reageren op een snel veranderde strategie. Je moet vooruitdenken tijdens de races en dat gaat beter met ervaring."

Behalve ervaring moet Norris ook fysiek fit blijven. Daarvoor volgt hij een intensief trainingsprogramma, al geeft hij toe er weinig plezier aan te beleven. "Mijn trainer, Jon Malvern, doet zijn best om de trainingen leuk te maken. Maar het komt niet in de buurt van het rijden in een wagen en dat maakt het erg lastig voor mij om er plezier in te hebben - sorry Jon. De realiteit is dat training volledig gefocust is op fitter worden en dat betekent simpelweg 'no pain, no gain'."