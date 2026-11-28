Formule 1 GP van Qatar

Lando Norris: Mercedes in Qatar 'van een ander niveau'

Tempoaangever Kimi Antonelli had bijna een halve seconde achter de hand ten opzichte van de McLaren- en Red Bull-duo’s, met Ferrari in echte problemen

Stuart Codling

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 06:30

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Beide trainingen op vrijdag voor de Grand Prix van Qatar in de Formule 1 eindigden met de nieuwe wereldkampioen Kimi Antonelli en zijn Mercedes-teamgenoot George Russell dicht bij elkaar op P1 en P2. Niemand anders kon echter tippen aan hun verschroeiende tempo op dit snelle circuit.

Russell gaf in de minder representatieve eerste training, die onder warmere omstandigheden bij daglicht werd verreden, een halve seconde toe op Antonelli. In VT2 vond hij ten opzichte van de andere Mercedes echter bijna vier tienden.

De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri en de Red Bulls van Max Verstappen en Isack Hadjar maakten iets goed op de kloof die in VT1 nog bijzonder groot was, maar sloten de tweede sessie nog altijd ongeveer een halve seconde achter Antonelli af.

De Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc kwamen ook iets dichterbij, maar eindigden VT2 nog steeds op meer dan een seconde.

"Ik denk dat we er ten opzichte van iedereen oké voor staan, behalve ten opzichte van Mercedes", zei Norris na afloop. "Mercedes zit gewoon op een ander niveau dan de rest. Het laat in het algemeen zien hoeveel we tekortkomen.

"Het is niet zo dat hier iets beter voor ze werkt. Je ziet gewoon duidelijk: als ze hier snel zijn, zijn ze om dezelfde reden op veel andere plekken ook snel. Dus ik denk dat dit vooral duidelijk maakt waar wij staan ten opzichte van hen."

Lando Norris, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Veelbelovend klonk het niet: Norris verwachtte dat McLaren de achterstand niet met nachtelijk werk aan de afstelling zou kunnen dichten.

"Ik denk dat het gat waarschijnlijk klopt", zei hij. "Ik zou zeggen: ongeveer zeven tienden per ronde. Daar komen we niet bij in de buurt."

Verstappen was iets optimistischer over de kans om 's nachts nog iets in zijn auto te vinden. Hij merkte op dat, zoals dit jaar al zo vaak op vrijdagen het geval was, de voor- en achteras van de RB22 "los van elkaar" aanvoelden. Meer balans zou nog een paar tienden kunnen opleveren, al is een halve seconde waarschijnlijk te veel gevraagd.

"Ze [Mercedes] zijn waarschijnlijk snel op het rechte stuk, maar hebben misschien ook een iets fijnere balans dan wij op dit moment", zei hij. "Wij zijn zelf niet tevreden, en als je zelf niet tevreden bent, is het heel moeilijk om aan dezelfde rondetijd te komen."

Het circuit van Lusail heeft maar één langzame bocht, wat mogelijk de grote achterstand van Ferrari verklaart. Beide Mercedes W17's leken vooral snel in de snelle reeks rechterbochten richting het einde van de ronde, waar balans en downforce worden beloond doordat de auto niet wijd over de exitkerb van bocht 14 glijdt.

Leclerc zei op zijn beurt dat Ferrari nog steeds probeerde te achterhalen hoeveel van de achterstand kwam doordat de SF-26 onverwacht langzaam was, en hoeveel doordat Mercedes boven verwachting presteerde.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

"We waren gewoon erg langzaam, vanaf de eerste ronde vanochtend tot en met de laatste ronde in VT2. Het is heel moeilijk te begrijpen wat de uitschieter is", zei hij.

"Ik denk dat dat niet alleen voor ons geldt, maar voor iedereen, zeker in vergelijking met Mercedes. Zij lijken... Ze hebben altijd wel een beetje de beste auto, maar nu is het verschil groter dan we hadden verwacht."

"Mercedes lijkt vandaag bijzonder snel, niet alleen vergeleken met ons, maar ook vergeleken met de anderen", beaamde Ferrari-sportief directeur Diego Ioverno.

"Dat kan allerlei redenen hebben: dat hun pakket hier nog beter werkt dan in de rest van het seizoen, of misschien hebben ze andere keuzes gemaakt qua programma. Wat het ook is, vermogen, afstelling, gewicht van de auto, hoeveelheid brandstof, wat dan ook. Ze zijn sterk.

"Ze lijken een stap voor te liggen op alle anderen. Morgen en de rest van het weekend zullen we zien hoe ze presteren."

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