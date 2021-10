Norris over mentale problemen: “Ik voelde me vaak depressief”

De 21-jarige Lando Norris staat bij de Formule 1-fans bekend als een goedlachse coureur die wel houdt van een grap, maar de Brit heeft onthuld dat er achter die joligheid vaak een hoop onzekerheid en depressie schuil ging. Met name tijdens zijn allereerste Formule 1-seizoen in 2019 had de coureur het mentaal heel zwaar en kon hij de druk die kwam kijken bij het rijden in de koningsklasse maar nauwelijks aan.

Norris onthulde vorig jaar al dat hij aan het begin van zijn F1-carrière kampte met mentale problemen. In ITV’s ontbijtprogramma This Morning heeft de McLaren-coureur meer verteld over de moeilijke periode en de andere kant van de autosport die zelden belicht wordt. “Ik denk dat mensen, van wat ze zien op tv, zich niet realiseren wat een coureur allemaal doormaakt”, aldus de polesitter van de Grand Prix van Rusland. “Dat is wel een beetje jammer, al zijn er nu wel meer programma’s waarin je kunt zien hoe een coureur achter de schermen is en ziet aan welke hoeveelheid druk hij wordt blootgesteld. Vooral op mijn leeftijd, ik was 19 toen ik in de Formule 1 debuteerde, zijn er een hoop ogen op je gericht. Het eiste wel zijn tol om daarmee om te kunnen gaan.”

"Ik dacht dat ik niet goed genoeg was"

Norris was naar eigen zeggen vooral bang om te falen, wat leidde tot onzekerheid en depressiviteit: “Het gevoel dat je niet weet wat er zal volgen. Als dit verkeerd gaat, als ik in de volgende sessie niet goed presteer, wat gaat er dan gebeuren? Wat is het resultaat van dit alles? Zal ik volgend jaar nog wel in de Formule 1 racen? En zo niet, wat moet ik dan gaan doen, omdat ik niet in heel veel andere dingen goed ben?”

“Dat alles, het zorgde ervoor dat ik me vaak depressief voelde. Dat ik na een slecht weekend dacht dat ik niet goed genoeg was, dat soort dingen. Als dat zich gedurende een seizoen opstapelt, en er dan ook nog eens die sociale media bij komt, daar kun je echt onder gaan lijden.”

Inmiddels voelt Norris zich al een stuk beter. De Brit kreeg namelijk hulp van McLaren en zocht de samenwerking op met Mind, een liefdadigheidsinstelling voor geestelijke gezondheid. “We werken samen met Mind en zij hebben me echt enorm geholpen. Net als een hoop andere mensen bij McLaren, maar ook in het algemeen. Het praten met McLaren, met de mensen om me heen, de vrienden die ik vertrouw en met Mind, daardoor voel ik me tegenwoordig een stuk beter. Ik ben blij veel blijer en kan echt genieten van alles wat ik doe.”

Norris tempert verwachtingen voor Turkije

Inmiddels behoort Norris in de Formule 1 tot de vaste kandidaten voor een podiumfinish. Ondanks de zege van Ricciardo in Monza en het sterke weekend in Sochi, blijft de coureur voor het komende Grand Prix-weekend in Turkije met beide benen op de grond staan: “De verwachtingen zijn hoog na de 1-2 in Monza en het afgelopen weekend in Rusland, waar ik de pole had en bijna de race won. Een hoop mensen verwachten geweldige resultaten, maar we moeten ze in een bepaald opzicht temperen omdat we realistisch gezien nog niet zo snel zijn als Mercedes en Red Bull. Dat zijn momenteel de twee snelste teams. Wij hebben nog steeds een hoop werk te doen, maar elke race biedt weer een nieuwe kans.”