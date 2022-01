Norris: Mensen zie nu pas in hoe extreem goed Sainz is

Norris en Sainz waren twee seizoenen teamgenoten bij het team van McLaren. Vorig jaar stapte de Spaanse coureur over naar Ferrari. Sainz draaide een goed 2021 bij de Italianen en scoorde onder meer vier podiums. Uiteindelijk finishte de Ferrari-coureur als vijfde in de eindstand, voor Norris en Charles Leclerc op respectievelijk de zesde en zevende positie. De uitslagen waren voor teambaas Mattia Binotto reden genoeg om te melden dat een gesprek over een contractverlenging niet heel lastig zou worden.

Norris denkt dat zijn progressie in zijn tweede Formule 1-seizoen minder opviel door de prestaties van Sainz, maar dat hij in zijn derde jaar een belangrijke stap heeft gezet. "Mijn tweede seizoen was prima", aldus Norris tegen Motorsport.com. "Carlos is in mijn ogen een van de beste coureurs in de Formule 1. Het zorgde ervoor dat ik er minder goed uitkwam, maar dat kwam dus voornamelijk omdat hij extreem goed is. Ik denk dat ik door hem werd overschaduwd. Ik denk dat ik juist [in 2021] een goede stap heb gezet die hetzelfde was of wellicht beter was dan die van hem."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, en Lando Norris, McLaren Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Volgens Norris komt zijn geboekte progressie met name door alles wat hij geleerd in de afgelopen jaren. De 22-jarige coureur durfde met de door Mercedes-aangedreven McLaren ook meer de limiet op te zoeken. Het feit dat Daniel Ricciardo bij de Britse formatie is gekomen, heeft Norris meer gemotiveerd om zich te bewijzen tegenover een meervoudig Grand Prix-winnaar. Volgens de Brit een vergelijkbare situatie waarin Sainz is terechtgekomen. De Spanjaard heeft met Leclerc een teamgenoot gekregen, die bij Ferrari als toekomstig Formule 1-kampioen wordt gezien.

"Ik heb altijd de motivatie gehad om Carlos te verslaan", vervolgt Norris. "Toen Daniel het team binnenkwam ben ik ook echt geen moment nerveus geweest. Omdat hij meerdere wedstrijden heeft gewonnen en geregeld op het podium heeft gestaan, dachten en vroegen veel mensen dit aan mij. Iedereen weet wat Daniel kan vanwege zijn eerdere ervaringen. Omdat Carlos bij Toro Rosso, Renault en McLaren heeft gereden, wisten mensen minder goed waar hij toe in staat was. Steeds meer mensen zien nu in wat hij allemaal kan en wat voor coureur het is. Hij heeft Charles vrij geregeld verslagen."