Norris: Mensen realiseren zich niet hoe slecht zicht in regen is

Zaterdag kwam de jonge Nederlandse coureur Dilano van 't Hoff om het leven tijdens een race van het Formula Regional European Championship by Alpine op Spa-Francorchamps. In de laatste ronde van de race, waarin het hard regende, kwam de coureur van MP Motorsport overdwars op de baan te staan. Vanwege het slechte zicht door de opgeworpen spray werd hij niet gezien door een van de coureurs achter hem, die hem vol in de flank raakte. Het incident lijkt op het dodelijke ongeval van Anthoine Hubert in de Formule 2-race op Spa, toen een andere rijder hem eveneens niet kon ontwijken bij het uitkomen van Raidillon.

Bovendien wordt de Belgische Grand Prix van 2021, toen de uitslag na slechts drie ronden achter de safety car werd opgemaakt wegens de slechte weersomstandigheden, door het ongeval in perspectief geplaatst. Er was destijds veel kritiek dat er niet echt geracet werd, iets wat volgens Lando Norris komt doordat velen niet beseffen hoe slecht het zicht in regenachtige omstandigheden is met de huidige single-seaters. "Als je niet in de auto zit, weet je niet hoe slecht het is. Je kunt nog geen vijf meter vooruitkijken, je ziet niets", legt de McLaren-coureur uit. "Dus als daar een auto stilstaat, heb je geen kans om te reageren. Dat kan in Spa gebeuren, maar dat kan ook hier gebeuren. Als iemand net na bocht twee stilstaat [op de Red Bull Ring], zie je ze niet totdat het te laat is."

Norris noemt de spray die single-seaters opwerpen een van de belangrijkste dingen waar iets aan gedaan moet worden. F1 en de FIA zijn daar momenteel al mee bezig met de ontwikkeling van wielkappen, die alleen in de regen gebruikt worden. Later deze maand wordt dat systeem voor het eerst getest op Silverstone. "Het is goed dat we die test op Silverstone doen, want je kunt net zo goed je ogen sluiten als je door bocht twee gaat", vervolgt de Brit, wiens werkgever McLaren betrokken is bij de test. "Het is bijna beter om je ogen dicht te doen, want soms moet je gewoon hopen op het beste."

Oscar Piastri, Norris' teamgenoot bij McLaren, is de aangewezen persoon om de test met de wielkappen uit te voeren. Dat doet hij samen met Mick Schumacher, de reserve van Mercedes. "We doen een natte test in Silverstone met de wielkappen, dus de FIA probeert het probleem met het zicht dus al aan te pakken", voegt de Australiër aan de woorden van zijn stalgenoot toe. "Ik weet niet genoeg over de crash zelf om te praten over wat er daarna kan gebeuren. Er zal ongetwijfeld een groot onderzoek volgen, want we willen natuurlijk niet dat dit blijft gebeuren."

Na het ongeluk van Van 't Hoff verklaarde Esteban Ocon dat hij zelf ooit eens in een vrijwel identieke situatie belandde tijdens een Formule Renault-race op Spa-Francorchamps. "Ik heb in exact dezelfde situatie gezeten in de Formule Renault. Ik had toen heel veel moeite om te zien waar ik heen ging, ik kon het niet zien en ineens stond er aan de linkerkant een auto, op ongeveer hetzelfde punt", herinnert Ocon zich. "Daar kunnen we dus absoluut het nodige van leren met de hoeveelheid auto's die deelnemen. Het is natuurlijk een zeer treurige dag."