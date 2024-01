Aan het begin van het Formule 1-seizoen van 2023 ging het McLaren totaal niet voor de wind. De renstal kende een dramatische seizoenstart en kon met geluk wat puntjes naar zich toe trekken. Nadat het team tijdens de Grands Prix in Oostenrijk en in Engeland verschillende updates meebracht, draaide het helemaal om. Een reeks podiumplaatsen en een sprintzege tijdens het F1-weekend in Qatar door Oscar Piastri zorgde ervoor dat uiteindelijk de formatie uit Woking nog vierde werd in de strijd bij de constructeurs. Dat McLaren in de omslag slaagde, is voor Lando Norris een van de redenen om zijn contract bij de renstal te verlengen, zo legt hij bij het bekendmaken van de langere overeenkomst uit. "Het is natuurlijk een groot deel van de keuze", verklaart de jonge Brit.

Volgens Norris komt dat argument naar boven vanwege de gedrevenheid die hij heeft. "Ik wil graag wereldkampioen worden, dat is een doel van mij. Ik heb dat bij het maken van de keuzes altijd in mijn achterhoofd wanneer ik keuzes maak", legt de 24-jarige Engelsman uit. "Natuurlijk was het de afgelopen jaren niet altijd makkelijk. Ik genoot er wel altijd van, en dat doe ik nog steeds vanwege de mensen met wie ik werk, maar er was altijd iets in mij dat zich afvroeg of dit de plek is waar ik mijn doel kon bereiken. Dat doel is wereldkampioen worden. Ik ben blij dat ik daar eerlijk over kan zijn, want ik geloof dat elke coureur deze twijfels heeft. Ik vroeg me dus wel af of de ontwikkelingen snel genoeg gingen zodat er voor mij de beste kansen liggen."

McLaren slaagde daar dus in, wat volgens Norris ook grotendeels te danken is aan de manier waarop teambaas Andrea Stella de interne organisatie aanpakte: "Er waren wat kleine discussies met wat mensen in het team, maar nu alles omgedraaid is en de organisatie anders is door Andrea.. De hele sfeer bij McLaren is anders. De [verbeterde] sfeer is een grote oorzaak van de veranderingen bij McLaren en dat leverde ook resultaten op. Als we niet de podiums haalden en zo slecht bleven als aan het begin van het seizoen, dan had ik meer vragen gesteld."