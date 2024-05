Norris kan McLaren-updates niet goed beoordelen in Miami

McLaren besloot om een nieuw onderdelenpakket mee te nemen naar het Miami International Autodrome. Vooral op aerodynamisch gebied is de MCL38 flink herzien en dat moet een stuk meer neerwaartse druk genereren. In bepaalde secties kwam Lando Norris – de enige coureur op wiens auto de nieuwe onderdelen zijn geschroefd – goed voor de dag, maar de puzzelstukjes zijn nog niet op hun plek gevallen.

In een weekend waar bandentemperaturen centraal staan, is het lastig om te bepalen wat het effect van het nieuwe pakket is. Daarnaast denkt Norris dat Miami geen goede graadmeter is door de unieke circuitlayout. “Het pakket is goed, het werkt naar verwachting, maar ik denk niet dat dit het circuit is waarop je alles kunt zien”, vertelt de Britse coureur. “Hopelijk kunnen we op Imola of zoiets meer van de potentie van de auto zien. Maar het is een stap in de goede richting. Het team heeft het heel goed gedaan door alles aan de gang te krijgen”, vertelt de coureur die de hoofdrace mag aanvangen vanaf P5.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris denkt dat het twee of drie races duurt voordat men echt een oordeel kan vellen over de nieuwe onderdelen. “Je kan het nooit beoordelen op basis van een sessie of een circuit”, vervolgt de coureur uit Bristol. “Je moet het ervaren op hoge downforce, lage downforce en alles. Mensen oordelen te snel na een weekend of een dag of wat dan ook. Ik denk dat iedereen iets geduldiger moet zijn en moet afwachten hoe de zaken ervoor staan na twee of drie weekenden. We hebben het antwoord op de vraag of het werkt, maar weten hoe goed het werkt op alle gebieden, daarvoor moet je drie races wachten, in plaats van een conclusie na één weekend trekken.”

Lando Norris zal hopen op meer geluk dan in de sprintrace. Na slechts een bocht mocht hij - door een botsing tussen hem, Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Lance Stroll – uit zijn MCL38 stappen. Daar bovenop ontving de 24-jarige coureur nog eens een boete van vijftigduizend euro, voor het illegaal oversteken van de racebaan.