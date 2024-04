Norris: Als alles klopt kan McLaren F1-races winnen

McLaren staat momenteel derde in het constructeursklassement achter Red Bull Racing en Ferrari, met slechts één podiumplaats (Lando Norris in Melbourne) als beste resultaat. Toch liet teambaas Andrea Stella zich na de Grand Prix van Japan verleiden tot de voorspelling dat zijn coureurs "dit jaar races kunnen winnen", mits het team de opmars van 2023 kan herhalen. McLaren kwam vorig seizoen sterk opzetten door een aantal goede upgrades en was tegen het einde van het jaar het tweede team achter Red Bull.

Norris werd tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van China naar de opmerking van Stella gevraagd. "Niet op korte termijn, dat is zeker!" lachte de Engelse coureur. Maar hij voegde eraan toe dat hij denkt "dat we kunnen winnen op het juiste moment op de juiste plaats, als we de auto verbeteren zoals het moet". Norris eindigde tijdens de vorige race in Japan op de vijfde plaats, teammaat Oscar Piastri werd achtste. Geen resultaat om over naar huis te schrijven, maar Norris kon ermee leven. "Eerlijk gezegd hadden we niet al te veel frustraties na Suzuka. Ik denk dat alles ongeveer zo verliep als verwacht. We hebben het niet perfect gedaan en we hadden misschien een plaatsje hoger moeten eindigen. Maar ik denk niet dat we er ver van af zaten. We hebben het hele seizoen op dezelfde plaats gestaan – achter Red Bull, achter Ferrari en we zijn de andere twee teams altijd een stapje voor geweest tijdens de race. Dat is precies hoe het afgelopen weekend ging."

Problemen zijn bekend

"Maar we kennen de problemen en we weten wat we moeten verbeteren", vervolgde Norris. "En als we dat kunnen doen, denk ik dat Andrea gelijk heeft – we kunnen dit jaar races winnen en we kunnen concurreren met die twee teams voor ons. Maar dat is een 'wat als' en je moet hard werken om de auto te verbeteren op een aantal gebieden die de afgelopen jaren een flinke uitdaging voor ons zijn geweest. Als we dat kunnen doen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we een paar goede races kunnen rijden".

McLaren verwacht de eerste grote upgrade van 2024 voor de MCL38 al tijdens de volgende Grand Prix in Miami te kunnen brengen. Mogelijk volgen later in het seizoen nog twee grote ontwikkelingspakketten.