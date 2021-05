Lando Norris maakte in 2019 zijn Formule 1-debuut en heeft zich nadien in sneltreinvaart ontwikkeld. Waar de jonge Brit in de Formule 2 nog wat onstuimig kon zijn, maakte hij in de koningsklasse al snel een volwassen indruk. Norris heeft twee podiumplaatsen achter zijn naam staan en is bovenal uitgegroeid tot een vaste waarde binnen McLaren. Dat laatste blijft de komende jaren ook het geval. Norris heeft zijn contract verlengd met een 'meerjarige deal', hetgeen in de praktijk betekent dat de McLaren line-up tot en met 2023 ongewijzigd blijft.

"Ik ben erg blij met waar ik momenteel zit en ook erg tevreden over de voorbije twee seizoenen. Ik heb het gevoel dat ik simpelweg op de juiste plek zit. Dat geldt voor mezelf als persoon, maar ik ben ook erg te spreken over de structuur en de toekomstplannen van het team", aldus Norris in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland. "Het is om te beginnen heel fijn om te weten dat ik in de Formule 1 kan blijven en nog langer kan doen wat ik zo graag doe. Daarnaast is het erg prettig dat het bij McLaren gaat gebeuren, het team waar ik deze reis ook mee ben begonnen. Ik ben blij dat de reis nog even verdergaat."

Norris heeft zijn krabbel relatief vroeg gezet, maar daar is volgens hem een hele duidelijke reden voor: de omwenteling in het reglement voor 2022. "Richting volgend seizoen heb je gewoon stabiliteit nodig als team en eigenlijk ook als coureur. Het is fijn dat we dit al hebben afgehandeld en dat het contract geen rol meer speelt", vervolgt Norris in de persconferentie. "Het is ook voor het eerst dat ik dit allemaal meemaak, een fase waarin je huidige contract bijna is afgelopen. In mijn eerste jaar was dat ook zo, maar toen stond eigenlijk al vast dat we samen door zouden gaan als ik een fatsoenlijk seizoen zou draaien. Ditmaal was het anders, maar richting volgend jaar is het beste om de huidige structuur te behouden. Die continuïteit is voor beide partijen goed. Ik heb er niet lang over na hoeven denken, ik ben blij waar ik nu ben."

Veel potentie onder het nieuwe reglement

Norris heeft meermaals laten optekenen dat hij veel potentie ziet en ook veel vertrouwen heeft in de toekomstplannen van McLaren. Maar om welke plannen gaat het dan? "Eigenlijk alles wat het team van plan is", lacht de Brit. "Er zijn al best veel dingen naar buiten gekomen, al is de nieuwe windtunnel waarschijnlijk het meest prominente aspect. Veel dingen in het team zijn relatief nieuw en dat geldt ook voor de manier waarop we samenwerken. Als we daar enkele jaren mee doorgaan, kan het in mijn optiek alleen maar beter worden. Ik ben uiteindelijk slechts coureur, maar dit zijn wel de ontwikkelingen die je wilt zien van een team. Zak en Andreas hebben mij trouwens ook verteld wat je als coureur graag wilt horen, dat is een hele mooie boost voor het zelfvertrouwen. Ik zit hier goed."