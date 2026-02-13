Norris: "McLaren op dit moment niet op niveau van Red Bull en Ferrari"

De Formule 1-paddock lijkt in Bahrein in twee kampen verdeeld te zijn. Enerzijds is er een groep die denkt dat Mercedes nog niet het achterste van de tong laat zien, anderzijds ziet een deel dat Red Bull Racing momenteel toonaangevend is. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan hoe Red Bull op efficiënte wijze elektrische energie kan opwekken, die vervolgens op de rechte stukken gebruikt kan worden.

Op dat vlak was de long run van Max Verstappen op woensdag indrukwekkend, want hij slaagde erin om deze hogere topsnelheden steeds weer te herhalen. Toch valt te bezien in hoeverre de Mercedes-krachtbronnen op volle kracht draaien in deze fase van de tests. Zo valt niet uit te sluiten dat de Duitse fabrikant de kaarten nog even tegen de borst wil houden om de concurrentie niets wijzer te maken.

In Bahrein beginnen de contouren van de pikorde echter langzaam zichtbaar te worden, waarbij Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari opnieuw de kopgroep lijken te vormen. Binnen deze kopgroep slaat Lando Norris op dit moment Red Bull en Ferrari hoger aan dan zijn eigen werkgever McLaren.

"Op het eerste gezicht beschikt Red Bull over een zeer sterke power unit. Ze kunnen veel energie inzetten en doen dat met een hoge efficiëntie. We moeten begrijpen hoe zij dat voor elkaar krijgen", stelt Norris in Sakhir. Hij benadrukt dat hij zelf nog wat verbeteringen kan doorvoeren, maar dat dit ook geldt voor McLaren en motorleverancier Mercedes HPP. "Zij weten ook dat er gebieden zijn waarop we moeten verbeteren."

"Maar Red Bull lijkt het uitstekend voor elkaar te hebben en de Ford-power unit oogt erg sterk. Eerlijk is eerlijk, maar op dit moment staan ze een duidelijke stap voor ons. Als iemand een voordeel heeft op het gebied van energie-inzet, dan is dat een prachtige manier om rondetijd te winnen. Zonder extra moeite kun je gewoon sneller gaan."

Toch maakt Red Bull niet alleen het verschil met de power unit, oordeelt Norris. "Ook vanuit het oogpunt van de auto lijken ze goed te presteren en op dit moment zitten wij zelfs niet helemaal op het niveau van Ferrari. Ik weet dat wij gaan verbeteren, maar zij ongetwijfeld ook. We moeten een flinke stap zetten om er zeker van te zijn dat we hen kunnen verslaan."

Lando Norris ziet dat Red Bull de sterkste indruk maakt tijdens de wintertests. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

McLaren kwam tijdens de shakedown in Barcelona veel minder in actie dan bijvoorbeeld Ferrari en Mercedes. Daar staat wel tegenover dat Norris donderdag maar liefst 149 ronden heeft gereden op het Bahrain International Circuit. De data die daarmee vergaard zijn, kunnen heel nuttig zijn voor McLaren. "Er zijn nog veel dingen die we moeten begrijpen, maar vandaag was voor mij een goede dag om veel zaken beter te doorgronden en meer vertrouwen in de auto te krijgen", aldus Norris.

"Het is interessant om in de details te duiken, naar de data te kijken en te proberen die te vertalen naar een betere power unit als geheel. Maar op dit moment hebben we vooral meer efficiëntie nodig. Er zitten voor- en nadelen aan en het is niet eenvoudig om dat te realiseren, anders hadden ze dat al gedaan. De komende dagen moeten we opnieuw leren hoe we dit kunnen omdraaien."

Op motorisch gebied verwacht McLaren dus ook verbeteringen. Neil Houldey, de technisch directeur die de engineering overziet, vertrouwt erop dat Mercedes qua energieverbruik genoeg gaat leveren om competitief te kunnen zijn. "Het begrijpen waar je energie inzet en waar je die terugwint, wordt heel belangrijk", benadrukt Houldey, die ziet dat McLaren op dit vlak nog wat te leren heeft.

"We moeten ervoor zorgen dat we zo veel mogelijk energie kunnen inzetten, wat je volgens mij in sommige GPS-traces ziet. Je ziet teams die meer kunnen gebruiken en ook teams – soms met dezelfde, soms met een andere fabrikant – die op andere momenten in de ronde hun energie inzetten, terwijl wij nog aan het leren zijn waar die optimale inzetmomenten liggen. Ik weet dat Mercedes HPP ongelooflijk hard heeft gewerkt aan deze power unit en ik twijfel er niet aan dat we de energie-inzet zullen krijgen die we nodig hebben om dit jaar competitief te zijn."