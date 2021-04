Mercedes en Red Bull hadden vorig jaar een flinke voorsprong op het team van McLaren, dat na een spannende strijd met Racing Point en Renault de derde plek wist veilig te stellen in het constructeurskampioenschap. Na één race kan er geconcludeerd worden dat Mercedes en Red Bull nog altijd een voorsprong hebben op de middenmoot, maar volgens Norris is het gat niet meer zo groot.

Norris wist in Bahrein te profiteren van een moeizaam weekend voor Sergio Perez, die in de kwalificatie al strandde in het tweede deel en de race achteraan moest aanvangen na een probleem in de formatieronde. Norris eindigde de seizoensopener daardoor op een vierde plek, vlak achter de beide Mercedessen en de Red Bull van Max Verstappen, maar voor de tweede Red Bulll van Perez.

“We zijn voor Perez gefinisht, daar kunnen we tevreden over zijn”, antwoordde Norris op een vraag van Motorsport.com. “Hij had wel wat problemen dus hij had misschien verder naar voren kunnen staan, maar in de kwalificatie zaten we ook voor hem. Niet omdat hij grote fouten maakte, maar omdat ze het gewoon niet op de rit kregen. We zitten er dicht bij, vergeleken met vorig jaar liggen we niet meer mijlenver achter Mercedes en Red Bull. We hebben het gat aardig weten te dichten, hopelijk kunnen we er op bepaalde circuits nog dichter bij zitten.”

Duel met Ferrari en AlphaTauri

Naast de vierde plek van Norris zat ook zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo er met een zevende plaats redelijk goed bij in Bahrein. Het leverde McLaren achttien punten op voor het constructeurskampioenschap, waarmee het voorlopig wederom derde staat: “Het is moeilijk te zeggen of we comfortabel ‘best of the rest’ zijn, ik weet bijvoorbeeld niet wat de snelheid van de AlphaTauri was, maar de auto is goed. Hij heeft flink wat punten gescoord, maar er zijn ook dingen waar we nog aan moeten werken. Aan de motor bijvoorbeeld, maar ook aan het overdragen van het vermogen, dat is niet eenvoudig maar levert je wel gratis rondetijd op zeg maar en maakt het leven voor de coureurs een stuk makkelijker.”

In het gevecht achter Mercedes en Red Bull had McLaren het in Bahrein vooral aan de stok met Ferrari, dat op zondag nog snelheid tekort komt: “Wij hebben nog wel wat werk te verzetten voor de zaterdag. Meer nog dan voor de zondag, ook al zijn er daar nog een hoop dingen om aan te werken om de auto sneller te maken” vervolgt Norris, die wel moet toegeven dat de racesnelheid van de MCL35M beter is dan die van de Ferrari. “Dat wisten we al na de lange runs in VT2 en de wintertest. We begrijpen wel aardig wat zij kunnen. Vorig jaar zat Charles ook al voor ons in de kwalificatie, waar de Ferrari heel snel kan zijn. In de races leken ze het echter lastiger te hebben. We dachten al dat het dit jaar weer zo zal zijn, daar hielden we rekening mee. Ik wist dat hij meer moeite zou hebben met de banden, maar ik had hem al eerder ingehaald. We waren gewoon veel sneller, dat is positief, maar er zullen waarschijnlijk nog wel races komen waarin zij beter op de banden kunnen letten en sneller kunnen zijn. Het gaat spannend worden tussen ons, het zal op en neer gaan met Ferrari en ook AlphaTauri lijkt er dicht bij te zitten. Ik kijk uit naar het gevecht.”