Rugklachten en gridstraf bezorgen Norris baaldag

De 20-jarige Engelsman koos er in de tweede sessie voor om zich in te houden nadat hij tijdens de eerste training rugklachten had opgelopen. Die pijn werd tussen de sessies behandeld, maar Norris en McLaren besloten in goed overleg om de pijnlijke rug niet te overbelasten en dus legde hij in de tweede sessie 31 ronden af, een stuk minder dan de 45 ronden van teamgenoot Carlos Sainz. Zijn beste tijd was goed voor een achtste plaats.

Norris sprak na afloop van de tweede vrije training met Sky Sports F1 over het ongemak. “Ik loop wat te worstelen met fysieke klachten. Ik weet niet precies wat, maar het maakte mijn dag een stuk lastiger. Ik heb niet veel ronden kunnen doen. Ik heb het met het oog op morgen en zondag bewust wat rustiger aan gedaan dus het ging niet zo gemakkelijk als vorige week.”

Om de zaken nog erger te maken, kreeg Norris vrijdagochtend in de openingssessie ook nog eens een gridstraf voor z'n kiezen toen hij onder gele vlaggen Pierre Gasly en Sergio Perez inhaalde. Het kost hem zondag drie plaatsen op de startgrid. Norris stak voor dat incident de hand volledig in eigen boezem. “Het was eerlijk gezegd gewoon mijn fout. Ik zat vol in een snelle ronde en zij waren in een out-lap of uitloopronde. Ik remde voor de gele vlag zoals het hoort, maar ik rolde net langs die twee gasten. Het was mijn fout, een beetje dom van me.”

Met medewerking van Luke Smith