Mercedes en Red Bull Racing stonden in 2021 op eenzame hoogte in hun strijd om de wereldtitels, maar daarachter waren McLaren en Ferrari ook in een mooi duel verwikkeld. Beide teams boekten flinke progressie in het afgelopen seizoen en streden tot de laatste race om de derde plek bij de constructeurs. Ferrari stond in totaal vijf keer op het podium, maar zag op eigen bodem in Monza McLaren met een 1-2 aan de haal gaan. Een sterk einde van het seizoen bezorgde de Scuderia uiteindelijk 47,5 punten voorsprong en de derde positie in het kampioenschap.

Beide teams hebben echter wat aan dat gevecht gehad, denkt Lando Norris. “Ik denk dat het best wel geholpen heeft. Ze hielden ons scherp, lieten ons pushen en probeerden steeds kleine beetjes rondetijd te vinden”, antwoordde de McLaren-coureur op een vraag van Motorsport.com. “Soms is het makkelijk om voldaan te worden en je focus te laten verslappen, vooral als je alleen bent in de derde snelste auto, met niemand voor of achter je. Er zijn manieren om in die val te lopen, dus ik denk dat het goed voor ons is geweest. Hetzelfde geldt voor hen – het was geen gemakkelijk jaar voor hen, dus ik denk dat wij er allebei van hebben geprofiteerd.”

Beter seizoen dan 2020 ondanks plekje verlies

In 2020 werd McLaren nog derde in het kampioenschap voor constructeurs. Dit jaar werden er weliswaar meer punten behaald, maar viel het in de eindrangschikking een plekje terug. Toch is dat voor Norris geen reden tot ontevredenheid. “Het is een zwaar seizoen geweest en ik vind dat we een veel beter seizoen hadden dan vorig jaar. We staan dichter bij het front en het gat naar de rest – met uitzondering van Ferrari – is veel groter. Het is een heel goed seizoen geweest, niet alleen qua resultaten en punten maar ook hoe we als team hebben samengewerkt en dingen hebben gemaximaliseerd. Ik denk dat we voor volgend jaar in een betere positie zitten als we vaker tegen hen en de jongens vooraan gaan racen.”

Ferrari erkent dat het in 2021 inderdaad wat aan de strijd met McLaren heeft gehad. De Scuderia heeft gedurende het jaar verbeteringen kunnen doorvoeren aan de uitvoering van de races, zegt sportief directeur Laurent Mekies. “Het is een goed team om tegen te strijden. Ze hebben fantastische momenten gehad, gewonnen in Monza en ze hadden kunnen winnen in Sochi. Ze zijn zeer competitief en hebben intern een goede dynamiek. Het was dus een goede uitdaging, eentje waarin je minder fouten moet maken dan hen. De kleine details moeten meer kloppen als je ze wil verslaan. Uiteindelijk gebeurt hetzelfde bij de twee topposities, daar zie je dezelfde dynamiek. Het puntenverlies kost je hetzelfde en daarom was het op dit vlak een goede training voor ons team.”