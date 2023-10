Norris: McLaren F1 staat nu voor zwaarste taak in ontwikkeling

Na de updates in Oostenrijk en Silverstone is het Formule 1-team van McLaren van achterhoedevechter naar een vaste podiumklant gegaan. Lando Norris heeft de ontwikkeling meegemaakt, maar waarschuwt dat de volgende stappen de moeilijkste zijn. "Het waren vooral de kleine details die voor dit grote verschil hebben gezorgd. Deze kleine details maken de coureur voornamelijk blijer, in plaats van dat de auto sneller wordt. Nu moeten we de auto beter bestuurbaar maken, iets 'ronder' maken, en dat is haast niet te doen zonder andere aspecten negatief te beïnvloeden", vertelt de Brit. Om toch de volgende ontwikkelslag te maken is volgens Norris een jongleeract nodig. "Het is heel moeilijk om de achterkant van de auto goed te krijgen, maar ook niet te sterk waardoor we niet goed de bochten uit komen. We moeten dus meer jongleren dan simpelweg wat onderdelen op de auto zetten. Dat is het moeilijkste om te doen."

Ondanks dat de 23-jarige coureur het als een grote uitdaging ziet, heeft hij het volste vertrouwen dat McLaren het voor elkaar kan krijgen: "Ik zou zeggen ja. Na dit jaar heb ik meer er meer dan ooit vertrouwen in dat het team begrijpt wat wij als coureurs willen en dat zij dat aan kunnen passen." Daarbij erkent hij dat het vertrouwen niet altijd zo was. "Ik moet zeggen dat ik de afgelopen jaren dat niet altijd had, want we hadden dezelfde problemen de afgelopen vier, vijf jaar."

Wat volgens Norris een sleutel tot de volgende ontwikkelingen kan zijn is het feit dat de nieuwe, hypermoderne windtunnel bij de eigen fabriek in gebruik is genomen, nadat het team de afgelopen jaren de tunnel van Toyota in Keulen moest gebruiken. De McLaren-coureur heeft deze faciliteit al bezocht en is onder de indruk van wat hij gezien heeft. "Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het niveau van de technologie is indrukwekkend", aldus de Engelsman. "Op foto's lijkt het alsof het slechts een cilinder is met een auto erin, maar er zit veel meer achter. Kijk alleen al naar de manier waarop de tunnel alles leest en hoe de sensors alle signalen oppikken. Het is veel indrukwekkender dan je denkt, want het precisieniveau moet enorm hoog zijn. Als dat niet zo is, is het niet bruikbaar."