Norris: McLaren F1 ligt nog ver achter op Red Bull en Ferrari

Red Bull Racing verraste na het dominante 2023 met een opvallende RB20. De nieuwe bolide van Max Verstappen en Sergio Pérez bleek tijdens de Formule 1-wintertest in Bahrein vooral ijzersterk tijdens de long runs, waardoor het Oostenrijkse team als de grote favoriet aan het nieuwe seizoen begint. Ferrari maakte in Bahrein indruk met de snelheid over één ronde. De SF-24 leek bovendien beter in balans en stabieler dan de voorganger, waardoor Charles Leclerc en Carlos Sainz ogenschijnlijk minder te maken hadden met de hoge bandenslijtage die het afgelopen seizoen zo kenmerkten voor de Scuderia. Het gaf Lando Norris het gevoel dat McLaren in de eerste fase van het seizoen in de achtervolging moet.

"Denk ik dat we een stap vooruit hebben gezet? Absoluut. Denk ik dat veel dingen beter zijn geworden? Ja. Uiteindelijk weet je echter nooit helemaal waar je staat ten opzichte van de anderen", verklaarde Norris vrijdag. "Ik denk dat we er goed voor staan, we hadden eind vorig jaar een goede auto. We hebben zeker stappen in de goede richting gezet, maar we liggen denk ik nog steeds ver achter Red Bull en ook ver achter Ferrari. We hebben nog veel werk te doen, maar we hebben de afgelopen dagen ook veel dingen geleerd die we voor volgende week kunnen implementeren."

De wintertest verliep voor McLaren niet helemaal naar wens. Enkele kleine problemen zorgden ervoor dat het team als negende eindigde op de lijst met meeste gereden ronden. Norris kwam zelf tot 144 ronden en noemde dat geen ramp, al baalde hij er wel van dat hij geen serieuze long runs kon rijden tijdens de test. "We hebben de afgelopen dagen hier en daar wat tegenslagen gehad. Het is geen ramp, maar je wilt altijd een perfecte dag draaien", aldus de Brit. "Op donderdag konden we geen long runs doen met veel brandstof. Dat verplaatsten we naar vrijdagochtend, maar ook toen lukte het niet. Het was niet precies wat ik wilde, maar we hebben veel geleerd en ik heb alsnog wel veel dingen gedaan die ik wilde doen. Ik ben grotendeels blij, maar op enkele vlakken had ik graag iets meer gedaan."

Video: Een uitgebreide terugblik op de F1-test in Bahrein