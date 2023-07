Na een moeizaam eerste deel van het seizoen kon McLaren in Silverstone genieten van een ijzersterk weekend. Lando Norris en Oscar Piastri kwalificeerden zich in de top-drie en op zondag ging eerstgenoemde zelfs even aan de leiding, om daarna als tweede te eindigen. Zijn Australische teamgenoot kwam als vierde over de finish, waardoor de renstal uit Woking in één race meer punten scoorde dan in de voorgaande negen races bij elkaar. McLaren heeft die stap voorwaarts kunnen zetten door een reeks upgrades, die werd afgetrapt in Oostenrijk en een vervolg kreeg in Groot-Brittannië. Desondanks blijft het team na de podiumfinish met beide benen op de grond staan, stelt Norris.

"Ik denk dat niemand in de wolken is", antwoordt de Brit op een vraag van Motorsport.com of hij een verandering binnen het team heeft opgemerkt. "We weten ook dat dit helemaal niet zo vaak gaat gebeuren. We hebben dus zeker van het moment genoten, maar we weten dat we niet om zeges of zelfs podiumplekken strijden. Daar waren we vaak heel dicht bij. Er zijn veel dingen goed verlopen om dit resultaat tot stand te laten komen, hoewel we zelfs tweede en derde hadden moeten zijn. Het vertrouwen kwam denk ik voort uit de kennis dat we een stap in de goede richting hadden gezet. Dat we sommige onderdelen van de auto konden verbeteren, heeft mensen denk ik vertrouwen gegeven. Maar ik denk niet dat er iemand op welke manier dan ook overmoedig is geworden. Ik hoop in ieder geval van niet."

McLaren heeft met de recente upgrades in ieder geval een goede stap gezet, erkent Norris. De reeks nieuwe onderdelen vormen in zijn ogen samen de grootste upgrade die het team in vijf jaar heeft gebracht. "Wat betreft de auto en het vinden van verbeteringen gedurende het jaar is dit de grootste verbetering die we hebben gehad in mijn tijd bij McLaren. Dat is een feit", verklaart de 23-jarige coureur uit Bristol. "En dat geldt zelfs voor de tijd ervoor, waarschijnlijk tot ze in 2012 een B-auto introduceerden toen ze wat problemen hadden. Het is dus de eerste keer dat we een upgrade hebben gebracht die echt een grote stap vooruit heeft opgeleverd. Ik heb dus meer hoop dan ik in de afgelopen jaren heb gehad."

MCL60 blijft lastige auto qua rijgedrag

Hoewel de upgrades voor snellere rondetijden hebben gezorgd bij McLaren, geeft Norris toe dat de MCL60 nog altijd geen makkelijke auto is om te besturen. "Zelfs met de upgrade en de betere prestaties is het rijgedrag van de auto momenteel nog niet verbeterd. Het is nog steeds lastig om erin te rijden en goede kwalificatieronden mee af te leveren", legt hij uit. "We hebben de auto natuurlijk sneller gemaakt, maar ik wil niet te veel op de zaken vooruitlopen. We hebben pas twee weekenden gehad waarin we snel waren. Maar we hebben in de afgelopen vijf jaar wel een stap gezet in de langzame bochten en qua bestuurbaarheid, zonder rekening te houden met de belasting en absolute grip. Het zou voor mij dus een grotere stap zijn om te verbeteren hoe we met de auto rijden en hoe makkelijk dat gaat, in plaats van slechts tien belastingspunten toe te voegen op lage snelheid. Dat brengt ons maar in een bepaalde mate naar voren."