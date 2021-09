Norris en McLaren besteden drie dagen aan evaluatie Russische GP

Lando Norris leek afgelopen weekend op weg naar zijn eerste Formule 1-overwinning, maar met nog een handvol ronden te gaan begon het te regenen. De jonge McLaren-coureur koos ervoor om op slicks te blijven rijden, terwijl zijn naaste opponent Lewis Hamilton wel naar binnenging voor intermediates. Die beslissing hielp Hamilton de race te winnen. De fout van Norris bleek een dure te zijn, hij viel terug tot de zevende plaats.

McLaren beloofde direct een grondige analyse uit te zullen voeren, die ervoor moet zorgen dat in de toekomst niet weer dezelfde fout zal worden gemaakt. Inmiddels is die analyse achter de rug en volgens Norris heeft een en ander veel nieuwe inzichten gegeven over hoe hij en het team in de toekomst in vergelijkbare omstandigheden de communicatie tussen elkaar kunnen verbeteren.

“Ik heb natuurlijk veel dingen geleerd: over mezelf, wat ik de volgende keer beter zou kunnen doen als we weer in precies dezelfde situatie zitten, en hoe kan ik betere beslissingen nemen?”, zei Norris in een exclusief gesprek met Motorsport.com, tijdens de lancering van zijn kartteam LN Racing Kart. “Maar ook over het team. Het gaat erom hoe we beter kunnen communiceren. Hoe kunnen we praten, zodat het team mij ook meer informatie geeft om beslissingen te kunnen nemen?”

“Het punt is”, vervolgde Norris, “het is zo ingewikkeld. Als je alleen maar naar de tv kijkt, ziet het er zo simpel uit en lijkt het de makkelijkste beslissing van de wereld. Je hebt het gevoel dat je soms gewoon een makkelijke beslissing kunt nemen. Maar het is echt niet zo eenvoudig. En er zijn zoveel dingen die moeten gebeuren om een goede en juiste beslissing te nemen.”

“We hebben alles geëvalueerd, de hele race: van de eerste tot en met de laatste ronde. Maar natuurlijk, nog belangrijker, die laatste tien ronden. Wat kan ik beter doen om het team te helpen en wat kan het team beter doen om mij te helpen? We hebben twee dagen in de simulator doorgebracht en één dag alles doorgenomen over de communicatie. Ik kan niet per se zeggen wat ik heb geleerd, maar ik heb veel geleerd en het team heeft veel geleerd. Het is geen garantie, maar hopelijk doen we het de volgende keer beter.”

Ondanks dat Norris in Sochi dus niet wist te winnen, zit McLaren in een ijzersterke fase. Daniel Ricciardo won twee weken eerder al de Grand Prix van Italië, Norris pakte op de Sochi Autodrom zijn eerste pole-position en zonder dat regenbuitje aan het einde van de race, had hij waarschijnlijk ook zijn eerste overwinning geboekt. Met nog zeven races te gaan, denkt Norris dat er nog meer kansen komen voor zijn team. Waar, dat gebeurt, vindt hij moeilijk in te schatten. “Ik denk dat plaatsen als Amerika goed voor ons zullen zijn. Abu Dhabi was vorig jaar goed voor ons, maar is dit jaar misschien niet zo goed, omdat ze de lay-out van het circuit hebben veranderd. Dus voor ons is het misschien niet zo goed. Ik denk dat we in Mexico ook heel sterk kunnen zijn, maar het is zo moeilijk om dat te weten. Zelfs nu, zo laat in het seizoen, leren we nog steeds over de auto, we leren nog steeds wat ‘m snel en traag maakt.”