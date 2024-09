Met de top-twee van het wereldkampioenschap op de eerste rij ging de Formule 1-race in Singapore iets na 14.00 uur Nederlandse tijd van start. Lando Norris slaagde er voor het eerst in om na zijn pole de eerste ronde te leiden. De Brit was erg goed weg en kreeg Max Verstappen achter zich aan. Beide titelkandidaten zijn ondertussen aardig weggereden van de rest van het veld.

Een zeer eervolle vermelding voor Franco Colapinto. De Argentijn schoot in bocht 1 zeer gedurfd langs een aantal rijders en ligt na tien rondjes op de negende plek.