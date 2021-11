Norris: Verstappen-incident bewijst dat mijn straf onterecht was

Lando Norris kreeg afgelopen zomer een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek na een duel met Sergio Perez op de Oostenrijkse Red Bull Ring. De stewards waren van mening dat de McLaren-coureur de Mexicaan in bocht 4 van de baan had geforceerd en daarmee de regels had overtreden.

Het Oostenrijkse scenario is in zekere zin te vergelijken met het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen vorige week in Brazilië. Op het circuit van Interlagos ging Hamilton buitenom in de aanval, maar hield Verstappen zijn lijn vast en eindigden beide coureurs naast de baan. In Oostenrijk ging Perez buitenom in de aanval, alvorens hij door Norris naast de baan werd geforceerd. Norris werd voor het incident op de vingers getikt, maar volgens de stewards was de situatie in Brazilië anders en hoefde de actie van Verstappen zelfs niet eens onderzocht te worden.

Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi heeft de coureurs laten weten dat ieder incident anders beoordeeld zal worden, al roept dat bij een aantal coureurs wel de nodige vragen op. Zo is Norris van mening dat de afhandeling van het incident in Brazilië maar weer aantoont dat de Brit zelf in Oostenrijk ook niets verkeerd heeft gedaan. De gevolgen waren daar alleen groter, omdat er in Spielberg een grindbak langs de baan ligt, in tegenstelling tot de geasfalteerde uitloopstrook in Sao Paulo.

Op de vraag van Motorsport.com of Norris begrijpt waarom de stewards zijn actie anders hebben afgehandeld dan het incident van Verstappen, antwoordt de Brit: “Een beetje. Een paar dingen die we nu begrijpen houden in dat ik geen straf had moeten krijgen. Maar ook de vraag wat er naast de baan ligt, of dat een grindbak of een uitloopstrook is, kan van invloed zijn op de uitkomst. Dat is in mijn ogen niet helemaal eerlijk.”

“Als je weet dat er aan de buitenkant een grindbak ligt en weet dat je er niet helemaal naast zit, wat in het geval van Perez zo was, dan breng je jezelf in een heel riskante positie.”

Kijkt de FIA wel degelijk naar de gevolgen?

De FIA heeft lang benadrukt dat de gevolgen van een incident niet meegenomen worden in de besluitvorming wanneer er bepaald moet worden of een coureur wel of niet bestraft dient te worden. De aanwezigheid van een grindbak of asfaltstrook zou in dat geval dan ook irrelevant moeten zijn. Norris denkt echter dat daar in de praktijk maar weinig van terecht komt.

“Dat is volgens mij de enige variabele geweest. Sergio zat niet naast mij, als in volledig naast mij. Hij zat er met een halve auto naast. Ik gaf hem nog wat ruimte om van zijn gas te gaan, het was niet alsof ik hem van de baan duwde. We hebben geen contact gemaakt, dus vanuit dat oogpunt zie ik geen enkele reden waarom ik een straf had moeten krijgen.”

“Nu denk ik dat de aanwezigheid van een grindbak de enige reden is geweest waarom ik ben bestraft. Ik vind het nogal lastig om daar dan een straf voor uit te delen, vanwege het feit dat er een grindbak lag en niet een geasfalteerde uitloopstrook. Dat is niet mijn fout. Dat is het risico dat je neemt als coureur aan de buitenkant. Hij kiest ervoor om zijn auto aan de buitenkant te positioneren, dan is het aan hem. Ik vind het nog steeds onterecht dat ik daarvoor een straf heb gekregen.”