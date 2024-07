De regen maakt het voor de coureurs lastig om de auto op de baan te houden. Max Verstappen glibberde zelf even over het asfalt. De Nederlandse wereldkampioen kon wel gewoon doorrijden, maar het laat zien hoe verraderlijk de omstandigheden zijn.

Ook McLaren Formule 1-coureur Lando Norris heeft een uitstapje meegemaakt. De Brit staat hoog op veel favorietenlijstjes, maar in de eerste sector moest hij even naast de baan rijden. Net als Verstappen hoefde Norris niet lang te treuren, want de MCL38 kon zijn weg vervolgen.

Video: Norris even naast de baan