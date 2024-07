Norris: "Heb met Max Verstappen gesproken, excuses waren niet nodig"

Tijdens de mediadag voor de Britse Grand Prix op Silverstone gaat het nog vooral over de touché tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk. Laatstgenoemde liet zich na afloop van de race in Spielberg nogal kritisch uit en zei onder meer dat het nu aan Verstappen was om contact op te nemen en 'iets te zeggen'. Enkele dagen later is Norris afgekoeld, heeft hij alles teruggekeken en is zijn visie genuanceerder. "Des te meer ik erover nadenk, des te meer ik vind dat het gewoon hard racen was." Een hardere reactie vanuit de FIA - zoals Andrea Stella opperde - acht hij dan ook overbodig. "Ik denk niet dat er een zwaardere straf voor Max nodig was, als er al een straf nodig was." Gevraagd of hij van mening is dat Verstappen niet eens een straf had verdiend, luidt zijn reactie met een lach: "Geen commentaar!"

"Sommige van mijn uitspraken kwamen voort uit frustratie"

In de dagen na de race in Spielberg hebben beide coureurs in ieder geval met elkaar gepraat. "Maandag hebben we gesproken en gisteren ook nog weer, al blijft de inhoud daarvan natuurlijk tussen ons tweeën", laat Norris aan onder meer Motorsport.com weten. De McLaren-coureur maakt in ieder geval duidelijk dat de lucht is geklaard en dat daar geen verontschuldiging van Verstappen voor nodig was. "Eerlijk gezegd denk ik niet dat hij zijn excuses aan hoefde te bieden. Sommige van de dingen die ik na afloop van de race in het vierkantje heb gezegd, kwamen ook voort uit frustratie. Er was veel adrenaline, veel emotie en misschien heb ik dingen gezegd die ik later in de week niet meer echt meende."

Norris voegt nog wel toe dat Verstappen hard racet en anders racet dan de meeste coureurs op de grid. Het vergt een iets andere aanpak, al benadrukt de enkelvoudig racewinnaar dat beide coureurs in de onderlinge duels niet veel hoeven te veranderen. "Het is een lastige kwestie. Max wil natuurlijk ook niet crashen, hij wil zijn eigen kansen niet om zeep helpen. Er zijn verschillende dingen die ik iets anders had kunnen doen, maar uiteindelijk gaat hij niet veel veranderen en denk ik dat ik ook niet veel hoef te veranderen. We hadden deze crash allebei kunnen voorkomen. Zo had ik aan de buitenkant nog iets meer van de kerbstones mee kunnen pakken. Aan de andere kant is moving under braking wel echt het belangrijkste aspect, omdat zoiets heel makkelijk tot een incident kan leiden."

Norris is nog wel steeds van mening dat Verstappen dat deed, oftewel bewegen in de remzone. "Dat was volgens mij duidelijk te zien, ja. De stewards moeten zich ervan bewust zijn dat zoiets heel makkelijk verkeerd kan aflopen. Er is een punt waarop dat nog hard en agressief verdedigen is, dat is oké. Maar er is ook een grens en die grens moet volgens mij iets beter worden vastgesteld." Dat gezegd hebbende, zet Norris er nu een streep onder en wil hij in Silverstone graag het gevecht met Verstappen weer aangaan. "Het moment was vervelend doordat het de race van ons allebei - en vooral die van mij - verknalde, al was het contact maar minimaal. Het was hard racen. Soms zijn we misschien allebei over de grens gegaan, maar dat is juist wat de mensen willen zien. We gaan dit weekend graag het gevecht weer aan."