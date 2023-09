Max Verstappen liet afgelopen week doorschemeren in de toekomst wel de teamgenoot te willen worden van McLaren-coureur en goede vriend Lando Norris. De regerend wereldkampioen onthulde er meteen bij dat een dergelijk gesprek met de Brit al eens had plaatsgevonden. Het tweetal woont in Monaco, racet soms virtueel tegen elkaar en kent elkaar al jaren. In de persconferentie in Italië kreeg Norris de vraag voorgelegd hoe hij tegenover Verstappen als ploegmaat staat.

"Dit is wel iets waar ik in de toekomst voor opensta", zegt de 23-jarige Engelsman tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik kan en durf gerust te zeggen dat Max misschien wel een van de beste F1-coureurs in de geschiedenis is. Ik racete echter nooit tegen hem voordat ik in F1 kwam. Ik zat altijd een klasse onder hem, al kende ik hem vanuit het karten al redelijk. Ik ontmoette hem in 2012 of 2013 en leerde hem daarna beter kennen."

Norris kreeg in 2019 promotie naar F1, terwijl Verstappen op dat moment al een aantal seizoenen in de koningsklasse achter de rug had. De afgelopen jaren kwam het duo elkaar meermaals tegen op het podium, maar van een échte strijd is het tot nu toe nog niet gekomen. Ondanks het uitblijven van gevechten, weet Norris maar al te goed waar Verstappen toe in staat is. "Ik heb gezien wat hij kan. Het maakt niet uit of hij in een goede of slechte auto zit, hij presteert altijd op een gelijk niveau. De resultaten zijn misschien anders, maar het niveau is altijd gelijk. Wat dat betreft zou het gaaf zijn om met hem te werken. Tegelijkertijd kan ik kijken hoe ik mezelf ten opzichte van hem verhoud. Ik sta ervoor open. Ik heb hem al uitgenodigd bij McLaren, dus hij is altijd welkom", besluit Norris lachend.

Overigens heeft het verleden uitgewezen dat vriendschap niet altijd even goed samengaat met het zijn van teamgenoten. Nico Rosberg en Lewis Hamilton waren goede vrienden, totdat het duo bij Mercedes met elkaar begon samen te werken en voor titels streed. Vanaf 2014 werden de eerste scheurtjes zichtbaar, waarbij de relatie tussen beide heren uiteindelijk ernstig bekoeld raakte.