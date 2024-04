Norris zit maar twee tienden van Verstappen: “Erg goed teken”

In het eerste deel van de kwalificatie was Aston Martin het tweede team achter Red Bull, gevolgd door Mercedes in Q2. Op het beslissende moment was het echter Lando Norris in de McLaren die er achter Max Verstappen en Sergio Pérez met de derde startplek vandoor ging op Suzuka. Uiteindelijk zat de Brit maar twee tienden van de tijd waarmee de regerend wereldkampioen de pole-position pakte.

“Ik had wel verwacht dat we dichterbij zouden zitten, maar zo dichtbij waarschijnlijk niet”, zegt Norris na de kwalificatie in de persconferentie. “Maar er zaten meerdere teams heel dicht bij elkaar: wij, Mercedes, Aston Martin, Ferrari… Acht auto’s dus. En als je daar dan de beste van bent, achter de snelste twee, dan heb je het volgens mij goed gedaan. Ik ben dus erg tevreden.”

“Het was lastig om een goede ronde bij elkaar te rijden, maar mijn twee beste ronden reed ik uiteindelijk in Q3, wat altijd een bonus is”, vervolgt de coureur uit Bristol. “En als je twee tienden langzamer bent, zit je er niet zo heel ver vanaf. Vorig jaar waren we hier nog vijf tienden van de pole verwijderd. En dit is het eerste circuit waar we vorig jaar met onze upgrades reden. Dit geeft dus een aardig beeld van hoe we ons afgelopen winter hebben verbeterd. We zijn een behoorlijk stuk dichterbij gekomen. Dit is volgens mij een erg goed teken.”

Norris hoopt op zondag ook derde te worden in de race, aangezien de eerste twee plekken volgens hem normaliter voor Verstappen en Pérez zijn. “Ze zijn snel”, wijst hij naar de Red Bull-coureurs die naast hem zitten. “Ze mogen dan misschien wel klagen over hun race pace, ze hebben in de afgelopen vier of vijf jaar bijna geen slechte race gereden. Ze zullen er morgen dus gewoon weer staan. Ondertussen zal ik op mijn beurt flink onder druk worden gezet door de coureurs achter me, dus ik zal goed in mijn spiegels moeten kijken. Maar ik denk dat we de pace hebben om onze plek vast te houden. Dat wordt mijn doel.”

Oscar Piastri kwalificeerde zich met de andere McLaren als zesde. Hij was een fractie langzamer dan Carlos Sainz en Fernando Alonso, maar net iets sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. “Vanaf Q2 had ik wat meer moeite om een goed ritme te vinden”, zegt de Australiër tegen Motorsport.com. “Vooral in de tweede sector leek het moeizamer te gaan. Het was dus niet een van mijn beste dagen, maar we zullen zien wat we er morgen van kunnen maken.”