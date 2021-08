Norris lovend over inbreng van McLaren F1-bazen Brown en Seidl

Toptalent Lando Norris maakte in 2019 in dienst van McLaren zijn debuut in de Formule 1. Sindsdien is hij niet alleen uitgegroeid tot een van de meest populaire, maar ook een van de meest constante rijders. De pas 21-jarige Brit scoorde in de afgelopen anderhalf jaar vier podiumplaatsen en staat momenteel derde in de WK-stand, nog voor Mercedes-rijder Valtteri Bottas en Red Bull-nieuweling Sergio Perez. Met name de constantheid van Norris is opvallend: in negen van de twaalf (inclusief de sprintrace in Silverstone) races in 2021 finishte hij in de top vijf.

Motorsport.com vroeg hem naar zijn successen in de voorbije periode. De rijder uit Bristol wees vooral naar zijn bazen Zak Brown en Andreas Seidl, die hem al het benodigde vertrouwen hebben gegeven: “Dat is ongelofelijk belangrijk. Ze steunen je in moeilijke tijden en bekritiseren je wanneer er bekritiseerd moet worden. Het draait er niet alleen maar om dat ze je een goed gevoel geven. Je moet ook de waarheid te horen krijgen: ‘Je moet op dat vlak beter worden en dat moet verbeterd’. Maar daarnaast willen ze je ook gewoon helpen, het is niet zo dat je alleen maar indruk op hen hoeft te maken. Ze willen je ook helpen om beter te presteren en het maximale uit jezelf te halen. Dat heeft me zeker geholpen sneller vooruitgang te boeken, om een betere rijder te worden. Ik voel nog steeds de druk van hen, dus het is niet zo dat alles gemakkelijk is en we beste vrienden zijn en ik overal mee weg kan komen.”

Hij voegt toe: “Het zijn nog steeds mijn bazen en ik wil geen fouten maken: ik wil niet dat zij er slecht op komen te staan. En het is mijn taak om te presteren en zeer goed werk te leveren. Ook in de moeilijkere tijden of de tijden dat je een schop onder je kont nodig hebt om beter te presteren doen ze dat. En het is een zeer goede combinatie van deze dingen die je verder helpen.”

Ontwikkeling van de persoon Lando Norris

Norris staat bekend om zijn analytische vermogen en zelfkritiek. Seidl noemde dat eerder al een van de oorzaken achter de goede ontwikkeling van de coureur. “Alle rijders zijn anders en sommigen hebben het gevoel dat ze geen hulp nodig hebben, dat ze het allemaal alleen kunnen”, zegt Norris. “En er zijn rijders die heel veel steun nodig hebben, die al het mogelijke vertrouwen van alle mensen om hen heen moeten krijgen. Ik zit ergens in het midden. Ik doe dingen graag alleen en ben een vrij negatieve jongen, ik probeer veel aan mezelf te werken. Ik heb het gevoel dat ik veel kan bereiken door mezelf te complimenteren en negatief over mezelf te zijn, daar leer ik al heel veel van.”