Na een paar hectische dagen naast de baan ging het zondag nog maar over één ding: de achttiende race van het Formule 1-seizoen 2024. Lando Norris mocht na een sterk optreden in de kwalificatie van pole-position starten in Singapore, terwijl Max Verstappen zich na een moeizaam begin van het weekend als tweede kwalificeerde. Mercedes-rijders Lewis Hamilton en George Russell claimden op zaterdag de derde en vierde startplek, terwijl Ferrari na een veelbelovende vrijdag slechts negende en tiende stond op de grid, doordat Charles Leclerc zijn laatste snelle ronde in de kwalificatie ongeldig verklaard zag worden wegens track limits en Carlos Sainz in de slotfase in de baanafzetting belandde.

Bij de start waren de ogen vooral gericht op Norris. De McLaren-coureur was al vijf maal eerder een Grand Prix van de eerste startplek vertrokken, maar kende al die keren geen al te best begin van de race: in alle gevallen reed er een andere rijder aan de leiding na de eerste ronde. In Singapore kwam de nummer twee in het kampioenschap echter wel goed uit de startblokken. Norris behield de leiding toen de rode lampen doofden, terwijl Verstappen met succes de tweede positie verdedigde ten opzichte van Hamilton, die als een van de weinigen besloten had om de race op de zachte band aan te vangen. Iets verder naar achteren knokte Williams-rookie Franco Colapinto zich ietwat brutaal langs teamgenoot Alexander Albon, waardoor de Argentijn na de eerste ronde als negende doorkwam.

Aan de voorkant beende Norris met grote stappen weg bij Verstappen, terwijl Hamilton op zijn beurt de Red Bull niet kon bijhouden. “We moeten het tempo iets verhogen, de jongens voor ons rijden bij ons weg”, zei Russell over de boordradio, waarschijnlijk in de hoop dat Mercedes Hamilton zou opdragen om plaats te maken voor zijn teamgenoot. De laatste gebeurde niet, maar Hamilton werd wel relatief vroeg - de race was achttien ronden onderweg - naar de pits geroepen om zijn zachte banden te laten vervangen voor harde exemplaren. Norris en Verstappen waren op dat moment echter al aan de horizon verdwenen, terwijl Albon de eerste uitvaller werd in Singapore: hij moest opgeven met een koelingsprobleem.

De race was 28 ronden oud toen Russell naar de pits werd geroepen om van de medium naar de harde band te gaan. De pitstop van de Brit kwam voor Oscar Piastri als geroepen: de Australiër zat al een tijdje klem achter de Mercedes. Een ronde later werd het even interessant aan de kop van het veld toen Norris over de boordradio meldde dat hij mogelijk schade aan zijn voorvleugel had opgelopen. Hij bleek rakelings langs de muur te zijn gegaan na zich even flink te hebben verremd.

Verstappen werd meteen naar de pits geroepen, waarmee het team mogelijk anticipeerde op een voorvleugelwissel bij Norris. De Nederlander kwam vlak achter Leclerc terug op het circuit, die kort daarvoor eindelijk Nico Hülkenberg had ingehaald. “Waarom hebben we ons laten undercutten? Zo stom”, reageerde Verstappen, niet beseffende dat de Monegask nog naar de pits moest. Norris kwam een ronde na Verstappen naar de pits. De schade aan de voorvleugel bleek mee te vallen, waardoor het bij een bandenwissel bleef. De coureur uit Bristol kwam daarna met zo’n vier seconden voorsprong op de nog niet gestopte Piastri terug op de baan. Verstappen maakte ondertussen korte metten met Leclerc, zodat hij derde kwam te liggen.

In ronde 39 was het eindelijk tijd voor Piastri om naar binnen te gaan. De coureur uit Melbourne lag na zijn bandenwissel vijfde achter de Mercedessen van Russell en Hamilton, maar beschikte tijdens de slotfase van de race over flink jongere banden. Piastri had slechts een ronde nodig om zich van Hamilton te ontdoen, waarna hij met rasse schreden dichterbij kwam aan Russell. In ronde 45 moest dan ook de coureur uit King’s Lynn eraan geloven, waarna het de vraag was of Piastri nog in de buurt van Verstappen kon komen. Van een gevecht om de tweede plek zou het echter niet meer komen.

Vooraan kwam de derde Grand Prix-zege van Norris niet meer in gevaar. “Just chill out and bring it home”, kreeg hij een paar ronden voor het einde te horen. De voorsprong van Norris op Verstappen bedroeg aan de eindstreep maar liefst twintig seconden. Norris' overwinning in Singapore betekent dat hij nu nog 51 punten achter staat op Verstappen in het kampioenschap, terwijl er nog zes Grands Prix en drie sprintraces te gaan zijn. Piastri completeerde het podium door derde te worden.

Russell kwam als vierde aan de finish, terwijl Hamilton ook geen antwoord had op het tempo van de eveneens laat gestopte Leclerc en als zesde eindigde. Sainz werd zevende op het Marina Bay Street Circuit, terwijl Fernando Alonso, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez de resterende punten pakten. Colapinto finishte net buiten de top-tien als elfde in zijn derde F1-race voor Williams.

Daniel Ricciardo werd kleurloos achttiende in wat mogelijk zijn voorlopig laatste Formule 1-race is geweest, gezien de berichten dat hij vanaf de race in Austin vervangen wordt door reserverijder Liam Lawson. De coureur uit Perth deed Red Bull nog wel een groot plezier door aan het einde van de GP de snelste raceronde te rijden, zodat het extra WK-punt niet ten prooi aan Norris zou vallen.

De Formule 1-coureurs hebben nu drie weekenden vrij, alvorens zij aan een triple-header beginnen bestaande uit de Grands Prix van de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië.

Video: Schrikmoment voor Lando Norris tijdens de GP van Singapore

