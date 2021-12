Norris looft Verstappen: Mercedes had doorgaans de betere auto

Het aantal van 10 pole-positions en 10 overwinningen in een seizoen over 22 Grands Prix zegt veel over de topprestaties van Max Verstappen in 2021. Toch had het er tijdens de allesbeslissende seizoensfinale in Abu Dhabi alle schijn van dat niet de Nederlander, maar rivaal Lewis Hamilton er met de hoofdprijs vandoor zou gaan. De inmiddels alom bekende, bizarre eindfase gooide alles overhoop, waardoor de Red Bull-coureur toch als winnaar uit de bus kwam.

Na de seizoensfinale regende het van alle kanten complimenten voor Verstappen. Ook zijn maatje Lando Norris, met wie de Limburger regelmatig deelneemt aan een simrace, is lovend over de prestaties van de nieuwbakken wereldkampioen. Volgens de McLaren-coureur beschikte Verstappen namelijk een groot deel van het seizoen niet over de beste wagen.

“Ik ben blij voor hem”, laat Norris weten. “Ik heb hem gefeliciteerd met wat hij dit seizoen bereikt heeft. Want ik geloof er namelijk niet in dat hij het hele seizoen de betere auto had. Ik denk dat Mercedes het grootste deel van het jaar over de betere wagen beschikte. Max heeft meer pech gehad en ik denk dat hij als rijder minder fouten gemaakt heeft. Desondanks heeft hij hard gestreden. Hij heeft flink geknokt met Lewis, die veel meer ervaring heeft en zoveel wereldtitels heeft gewonnen. Ik ben heel erg blij voor hem. Hij is een goede vriend van me."

De jonge Brit is echter ook onder de indruk van de prestaties die Hamilton dit seizoen aan de dag heeft gelegd. Ook de zevenvoudig wereldkampioen kon na de finale in Abu Dhabi rekenen op de felicitaties van Norris: "Ook hij heeft een ongelofelijk seizoen neergezet en veel dingen ontzettend goed gedaan om kans te blijven maken op het kampioenschap. Ik heb voor allebei veel respect.”

