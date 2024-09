Norris liet zich verrassen door inhaalactie teamgenoot Piastri

Het resultaat: Lando Norris eindigt op de derde plaats in de Grand Prix van Italië, Oscar Piastri op de tweede. Aan Charles Leclerc, die het op de eenstopper gooit, kunnen de twee niet tippen. Polesitter Norris had een goede start, maar kon niet voorkomen dat Piastri hem in de Variante della Roggia via de buitenkant zou inhalen. Volgens de Australiër zijn enige kans om voor de zege te kunnen gaan, maar Norris liet zich er dus wel door verrassen. "Natuurlijk, want hij haalde me in", lacht Norris, gevraagd of hij zich liet verrassen. "Maar ik weet niet wat ik daar anders had moeten doen. Als ik één meter later rem, dan zouden we waarschijnlijk gecrasht zijn. Dat is dus iets om naar te kijken. Maar Ferrari reed vandaag gewoon een betere race, met name Charles. Hij heeft het heel goed gedaan, dus petje af voor hem."

Op het hete circuit van Monza, waar de asfalttemperaturen de 54 graden aantikten, was het dé vraag: hoe lang zouden de banden het volhouden en in hoeverre zou graining een rol spelen? Veel coureurs besloten door de hoge bandenslijtage voor de tweestopper te gaan, maar bij Ferrari zag men kansen om het toch op de eenstopper te wagen. Carlos Sainz en Leclerc reden allebei door tot het einde na één pitstop. Leclerc had een flinke buffer naar Sainz, die zich zo breed mogelijk probeerde te maken om zo de McLarens op te houden. Heel lang duurde die verdediging niet, maar het was uiteindelijk wel genoeg voor Leclerc om de zege te pakken.

Of Norris die eenstopper ook overwoog? "Dat hebben we de hele race overwogen, maar het was niet mogelijk door de hoeveelheid graining die ik had", doelt Norris op het fenomeen waarbij het rubber van de banden dusdanig aan het asfalt kleeft, dat er schade aan het rubber ontstaat. Die graining-fase kan verdwijnen, maar kost veel tijd. "Het was een lastige. We wisten dat het krap zou worden, maar met onze auto en beperkingen was het niet mogelijk. We wisten dat het een mogelijkheid had kunnen zijn, dus we zijn teleurgesteld. Maar Ferrari heeft het beter gedaan, zij hadden de betere auto vandaag."

Kortaf

Door die derde plek loopt Norris opnieuw in op Verstappen. Dat verschil is van 70 punten naar 62 punten gezakt. De Brit, die weet dat de titelstrijd open ligt nu Red Bull worstelt, heeft echter al vaker aangegeven niet meer in te willen gaan op vragen over het kampioenschap. Dus als hij door Nico Rosberg na de race gevraagd wordt naar Piastri die met zijn P2 weer punten afsnoept die Norris had kunnen inlopen op Verstappen, reageert Norris kortaf: "Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft me ingehaald en hij verdient het."

Video: De start van de Grand Prix van Italië