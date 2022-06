Norris legt uit waarom hij gefrustreerd was tijdens Monaco GP

McLaren-kopman Lando Norris begon als vijfde aan de race en kwam in het eerste deel van de wedstrijd twee keer binnen voor achtereenvolgens intermediates en slicks. Na zijn tweede stop werd hij op de baan ingehaald door George Russell, die een ronde eerder gestopt was. Na de rode vlag veroorzaakt door Mick Schumacher ging Norris door op de hardste compound. Heel veel anderen gingen voor mediums, waaronder Russell voor hem en de auto’s direct achter Norris.

Hij reed de rest van de race op de zesde plek en raakte op een gegeven moment met zijn engineer in discussie over de hoeveelheid druk die hij mocht opvoeren bij Russell. Het team wilde dat de coureur zicht koest hield om de banden te sparen als er laat in de race nog meer regen zou vallen. Nadat hij hoorde dat Fernando Alonso achter hem iedereen ophield, zei Norris: “Ik sta onder druk van niemand, toch? Ik kan nu best pushen en proberen hem [Russell] een fout te laten maken? Als je niet wilt dat ik push, wat moet ik dan doen? Gewoon blijven zitten?” Norris kreeg uiteindelijk toestemming om gas te geven, maar moest wel zorgen dat hij nog wat van zijn banden kon vragen als het weer zou gaan regenen.

In de slotfase van de race vroeg een gefrustreerde Norris om een overstap naar mediums, aangezien hij genoeg voorsprong had op Alonso. Het team haalde hem in de 51ste ronde binnen en hij scoorde zo het extra punt voor de snelste ronde. Daarna liet de gefrustreerde Norris weten geen informatie meer te willen hebben vanuit de pitbox: “Het maakt niet uit, ik ben nu toch aan het pushen? Geen communicatie meer.” Op de nieuwe banden eindigde Norris kort achter Russell, maar wel op de zesde plek.

“Het was een goede race”, zei Norris, die zich weer fitter voelde dan na de GP van Spanje. “We hebben een positie verloren ten opzichte van de Merc, maar dat kan gebeuren. Je neemt altijd risico als je een ronde eerder naar binnen gaat. Soms win je, soms verlies je. Vandaag wonnen zij. Dat hebben ze verdiend, George deed het goed. Maar we hebben er min of meer het maximale uitgehaald, met de snelste ronde en de snelheid aan het eind. Ik denk dat we in het sparen van banden wat snelheid tekortkwamen, ik denk niet dat dit de optimale positie was. Maar afgezien daarvan was het een goede race en hebben we goede punten gehaald. Daar ben ik blij mee.”

Gevraagd naar zijn frustraties, zei Norris: “Daar moeten we over praten, ik denk dat we het qua strategie niet perfect gedaan hebben. Natuurlijk zijn er altijd zaken die we moeten verbeteren, daar kunnen we achter de schermen over praten. Het is niet iets waar ik het met jullie over wil hebben, maar we kunnen zeker beter.” Hij ging verder: “Er zijn veel zaken waar je in Monaco rekening mee moet houden, dat is nooit makkelijk. We zaten in een goede positie en dan wil je ook niet te veel risico nemen. Het is makkelijk om die keuze te maken, ze hebben het wat dat betreft goed gedaan. Ik kon mijn gevoel in de auto echter niet goed verwoorden, ik denk dat we veel meer snelheid hadden als we eerder binnengekomen waren. Het is moeilijk om het team daarvan te overtuigen, maar normaal loopt het prima. Ik klaag niet, we kunnen sommige dingen alleen beter doen.”