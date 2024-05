Lando Norris legt uit hoe hij neuswond opliep tijdens Koningsdag

Lando Norris was afgelopen zaterdag in Amsterdam om Koningsdag te vieren met een paar vrienden, waaronder de wereldberoemde Nederlandse dj Martin Garrix. Daarbij raakte hij licht gehavend. Op een foto die op social media circuleerde, was te zien hoe de 24-jarige Brit verband over zijn hoofd had voor een neuswond.

“Het was leuk”, zegt Norris als hem tijdens de mediadag in Miami gevraagd wordt hoe Koningsdag was. “Ik heb veel vrienden daar. Het was een mooi weekend, al moest ik de volgende ochtend meteen doorvliegen naar Miami.” De nummer vijf in de WK-stand draagt nog altijd een pleister op zijn neus. “Ik viel op een glas dat stuk was, waardoor mijn neus een snee opliep“, doet hij uit de doeken. “Het was een beetje dom, maar het zag er veel erger uit dan het was. Iedereen vond het er verschrikkelijk uitzien, maar het was maar een klein sneetje. Ik wou dat ik een spannender verhaal had om met jullie te delen.” Als een Nederlandse journalist vraagt of hij Koningsdag aan iedereen kan aanraden, laat hij weten: “Het was voor mij gewoon een leuke dag met mijn vrienden. Ongeacht waar ik ben op de wereld, als ik een dag met mijn vrienden kan doorbrengen, dan geniet ik daar sowieso van.” Om daar vervolgens toch nog snel aan toe te voegen: “Maar antwoord op jouw vraag is ja.”

De beelden van Norris kwamen de voorbije dagen veelvuldig voorbij op social media, al dan niet in bewerkte vorm. De rijder uit Bristol schaamt zich echter niet voor wat er gebeurd is. “Nee, het is niet iets waarvoor ik me zou moeten schamen. Mensen maakten er veel meer van dan dat het in werkelijkheid was. Het was maar een sneetje. Het is alleen dat je je tegenwoordig niet kunt verbergen in deze wereld, en dat ik probeer dan ook niet. Iemand nam een foto en zo werd het een groter iets dan nodig was geweest. Maar ik vind het niet iets om me voor te schamen.”

'Overal mensen die je herkennen'

Door de neuswond wist al snel de hele wereld dat Norris Koningsdag had gevierd. Hij heeft zich echter ook niet heel erg ingespannen om anoniem te blijven in het feestgedruis in Amsterdam, zo geeft hij ruiterlijk toe. “Nee, ik werd vrijwel meteen al herkend. Maar ik denk dat iedere coureur tegenwoordig al wel snel herkend wordt. Door Drive to Survive en dat soort zaken zijn er nu overal mensen die je herkennen. En dat hoeven niet eens per se racefans te zijn. Dat is nu absoluut erger dan een paar jaar geleden." Met een glimlach: "Maar het is ook lastig undercover blijven als je op een boot met Martin Garrix zit.”

Norris lijkt zich er niet heel erg aan te storen. “Of ik wel eens wens dat ik minder zichtbaar was? Ja. Als ik bijvoorbeeld uit eten ga of met familie ben. Dan wens ik wel eens dat ik minder opgemerkt wordt. Maar ik heb niets te klagen. Er zijn ook heel veel mensen die maar wat graag in de Formule 1 zouden rijden. You win some and you lose some. En ik weet zeker dat andere mensen die nog bekender zijn dan ik, hier nog veel meer last van hebben.”