Norris legt strategie achter sterke inhaalrace F1 Mexico uit

Na een rampzalige kwalificatie wist Lando Norris dat hij op het Autódromo Hermanos Rodríguez voor een zware taak stond om van de zeventiende plaats te starten. De McLaren-coureur gokte het vroeg in de race op de zachte band en geraakte op die manier al op de tiende plaats toen de rode vlag gezwaaid werd. Daardoor kon hij banden wisselen en deed hij weer mee om de punten. Hij viel echter terug door het gedrang bij de herstart, maar slaagde erin om van de vijftiende naar de vijfde plaats op te klimmen. "Het was heel speciaal", blikt Norris bij Sky Sports terug op zijn inhaalrace. "Het was niet van de twintigste naar de tiende, maar van de veertiende naar de vijfde plek. Het was tegen George [Russell], Alex [Albon], Oscar [Piastri] en Daniel [Ricciardo]. Ik nam het dus op tegen snelle en slimme jongens."

"Maar ik speelde het allemaal goed uit", vervolgt Norris. "Ik speelde goed met de inhaalacties. Ik bracht ze in onhandige posities en ik slaagde erin om ze allemaal heel snel te passeren, waardoor ik op de vijfde plaats eindigde." In al die gevechten had Norris wel een doel voor ogen: uit de problemen blijven. "En dat betaalde zich uit. Het is leuk om op deze manier te racen, al had ik gehoopt dat ik iets verder vooraan had kunnen rijden. Ik denk dat we voor het zilverwerk hadden kunnen gaan."

Van welke inhaalactie Norris het meeste genoot? "Waarschijnlijk die op Daniel... Hij is de late remmer! We moesten wel erg dicht bij elkaar zitten. Ik remde eerder dan dat hij dacht dat ik zou doen. Toen remde hij, liet ik de rem los en haalde ik hem buitenom in. Ik geniet van het hele gebeuren wanneer je moet inhalen en de exits moet voorbereiden. Het maakt dan niet echt uit wie het is, ze zijn gewoon allemaal goed."

Problemen bij herstart

De middag in Mexico had voor Norris een negatieve wending kunnen nemen na de dramatische herstart. Volgens de Brit lag dat vooral aan de banden, die hij niet in het juiste window kon krijgen. "De herstart is zwaar. We kregen het niet goed voor elkaar. Mijn eerste start was goed, de tweede niet zo goed. We worstelden een klein beetje te veel met de temperaturen van de krachtbron en dat soort zaken, dus ik kon de banden en andere dingen niet in het juiste window krijgen voor de herstart."

Norris stelt dat hij daarvoor 'een klein beetje de prijs heeft betaald'. "Ik moest een incident ontwijken en moest op het rechte stuk flink afremmen, dat had veel erger kunnen aflopen. Maar ik bleef vervolgens gewoon kalm en kreeg de banden in een goed window en vanaf daar ging het wel. Het was leuk. Ik had niet gedacht dat ik terug zou komen tot de vijfde plaats, dus we hadden een bemoedigend tempo."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Mexico