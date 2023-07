Norris verwacht lastige race: “Rijden met te veel downforce”

Oscar Piastri eindigde zaterdag in de sprintrace op Spa als tweede achter winnaar Max Verstappen, na zelfs enige tijd aan de leiding te hebben gereden. Lando Norris finishte in de korte wedstrijd op de Belgische omloop als zesde, maar verwacht het zondag in de Grand Prix lastiger te hebben. Dit vanwege de hoeveelheid downforce waarmee McLaren dit weekend rijdt. In de sprintrace was dit vanwege de regen geen probleem, maar in de hoofdrace lijkt het droog te blijven.

“Qua downforce is het bij ons niet optimaal. Ik denk dat we voor te veel neerwaartse druk hebben gekozen. Dat kost ons waarschijnlijk zes tot acht tienden, alleen al op de rechte stukken”, antwoordt Norris op een vraag van Motorsport.com. De Brit stipt ook het ‘clipping point’ - het punt waarop de batterij leeg is en er weer elektrisch vermogen gegenereerd moet worden - aan. “Daardoor kan het verlies op de rechte stukken in de race oplopen tot bijna een seconde, al winnen we natuurlijk wel veel tijd terug in de bochten.”

“Het gaat altijd een beetje op en neer, maar wellicht is het bij ons niet optimaal. Dat is waarschijnlijk het gevolg van dat we slechts één vrije training hebben gehad. Daardoor konden we de auto niet in de juiste window krijgen”, vervolgt Norris. “Als je drie vrije trainingen hebt, dan zie je het wel als je twintig kilometer per uur verliest op elk recht stuk. Daarentegen zijn we heel goed in de middelsnelle en snelle bochten, ongeacht de hoeveelheid downforce waarmee we rijden. Maar we verliezen meer dan we uiteindelijk winnen, waarvoor we nu de prijs betalen.”

Norris start de Grand Prix van België als zevende, twee plekken achter teamgenoot Piastri. De Brit stelt dat hij het zwaar gaat krijgen bij het verdedigen op de rechte stukken, zeker als er geen regen valt. “Het zal op sommige momenten een gevecht worden. Dat weten we, maar we moeten er gewoon mee omgaan en er het beste van maken”, besluit Norris.

Video: De reactie van Lando Norris na de sprintrace in België