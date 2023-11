Na een aanloop vol hype is het eindelijk tijd voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas. Voorafgaand aan de voorlaatste race van het jaar wordt er vooral gesproken over de show om de wedstrijd, iets waar Max Verstappen bepaald geen fan van is. Lando Norris laat zijn mening over het entertainment achterwege en focust zich woensdag lokale tijd louter op de baanactie. Zo gaan de F1-coureurs in relatief lage temperaturen rijden, is er überhaupt nog nooit over The Strip in Las Vegas geracet waardoor de baan voor iedereen nog onbekend is en begint iedereen dus op nul. Wat verwacht Norris van het spektakel?

"Dat weet ik nog niet", lacht de McLaren-coureur. "Het is weer iets anders. Het is een avondrace met veel glamour, maar het blijft eigenlijk ook gewoon een normaal raceweekend. Ik concentreer me op het weekend dat voor me ligt. Er liggen ook kansen voor anderen. Iedereen zit echter met een hoop vraagtekens. We moeten op veel zaken voorbereid zijn. Met een eerste, tweede en derde training hebben we wel meer tijd, aangezien het de laatste tijd voornamelijk sprintraces waren."

McLaren en Norris steken momenteel in een goede vorm. Sinds Singapore eindigde de Brit alleen in Mexico niet op het podium. Toch haalde de 24-jarige coureur wel een hoop vertrouwen uit die race. Hoeveel vertrouwen heeft hij in een goed resultaat in Las Vegas? "Ik vind deze vraag niet meer leuk. Ik zit elke keer verkeerd", vervolgt Norris met een glimlach, die daarna verdergaat over zijn vorm. "Ik ben ontzettend blij met hoe we het de laatste paar races hebben gedaan, met name in Mexico en Brazilië. In Brazilië reden we vrij ver voor de rest van het veld uit en zaten we relatief dicht achter Red Bull voor een groot deel van de race. Dat is niet wat we verwacht hadden."

Zwakke punten

Het Las Vegas Street Circuit lijkt echter niet op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico of het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo. Het zes kilometer lange asfaltlint in de woestijn heeft volgens Norris meer weg van Baku en Monza, twee races waar de MCL60 niet goed uit de verf kwam. "Dat waren niet onze beste wedstrijden, aangezien de lange rechte stukken en het feit dat er weinig downforce nodig was onze zwakke punten blootlegden. Die gebieden hebben in de ontwikkeling ook niet onze prioriteit gehad. Er zijn niet veel van dat soort races. Ik heb dus niet het vertrouwen van de afgelopen weekenden, maar aan de andere kant heb ik ook nog geen idee."

Doordat de resultaten de laatste tijd een stuk beter zijn geworden dan begin 2023, staat er voor de man uit Bristol nog een vierde plek in het kampioenschap op het spel. Momenteel ligt Norris vijfde met slechts drie punten achterstand op Fernando Alonso. Heeft hij het idee dat de Spanjaard gepakt kan worden in Las Vegas? "Ik heb opnieuw geen idee. Dat hangt af van wat wij doen en wat zij doen. Het is niet dat ik de baan op ga en maar één coureur wil verslaan. Ik ga naar buiten, wil zo goed mogelijk werk leveren en zoveel mogelijk punten pakken. Zo simpel is het. Het is leuk als je tegen elkaar kan racen. In Brazilië beleefden we een goed weekend en was hij onze voornaamste uitdager. Het is altijd leuk om tegen hem te knokken, maar we gaan gewoon de baan op en lol maken."