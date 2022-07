Norris: Lastig voor jonge rijders om rol van Vettel over te nemen

Op donderdag werd bekend dat Sebastian Vettel aan zijn laatste seizoen bezig is in de Formule 1. De Duitser kondigde op zijn nieuw aangemaakte Instagram-account aan zijn helm na 2022 aan de wilgen te hangen. Hierdoor zal Aston Martin op zoek moeten naar een nieuwe teamgenoot voor Lance Stroll en zal rijdersvakbond GPDA naar alle waarschijnlijkheid een nieuw bestuurslid moeten vinden. Maar met het vertrek van Vettel gaat er voor de sport ook een persoonlijkheid verloren, iemand die de Formule 1 als podium gebruikte om sociale kwesties en de milieuproblematiek bij een groot publiek onder de aandacht te brengen.

“Hij is een geweldig figuur”, zegt Lando Norris tegen onder andere Motorsport.com. “Of het nu om hem als persoon of hem als coureur gaat. En hij is erg goed geweest voor de Formule 1, dus het is jammer en droevig dat hij vertrekt. Maar voor iedere coureur in de wereld geldt dat er een moment komt dat het tijd is om te stoppen. Hij heeft echter velen van ons geholpen en geïnspireerd.”

“Ik denk dat veel mensen niet weten hoe goed Seb als mens is”, vervolgt de McLaren-coureur. “Hij doet alles met de beste intenties en heeft zo’n grote passie voor zijn werk. Soms wordt hij door mensen als slechterik gezet, maar als je hem kent, dan weet je dat hij nooit ook maar iets in die richting zou doen. Maar dat is de wereld waarin we tegenwoordig leven. Hij is altijd in voor een praatje en altijd bereid om te helpen. Het kan zijn dat dit is toegenomen in de afgelopen paar jaar dat ik in de Formule 1 zit. Doordat hij niet in het gevecht om het kampioenschap zit, heeft hij misschien meer het gevoel gekregen dat hij open met de jongere generatie coureurs kan praten over racen en het leven buiten de Formule 1. Dat hij altijd openstaat voor een gesprekje, terwijl je tegelijkertijd grote concurrenten van elkaar bent, is erg bewonderenswaardig.”

Norris zet zich zelf in om mentale problemen meer bespreekbaar te maken. Of de Brit de rol van Vettel kan overnemen in de zin van dat hij aandacht kan genereren voor problemen die buiten F1 spelen? “Een beetje. Maar ik ga niet in zijn voetsporen treden. Ik denk dat iemand die in de eerste vijf jaar van zijn F1-carrière zit, niet in staat is om in de voetsporen te treden van iemand die in zijn laatste jaar in de Formule 1 zit. De Seb van nu is ook een andere Seb dan die van vijf of tien jaar geleden. De Seb die geen genade kende is niet meer zo genadeloos. Het is een lastige. Ik denk niet dat je van een jonge coureur kan vragen om de rol van Seb over te nemen, want de jonge Seb deed ook niet wat de Seb van nu doet. En iedereen is anders. Sommigen blijven liever ver van dit soort dingen vandaan en anderen willen juist graag iets doen.”

“Ik zie zelf geen reden om mij niet over dingen uit te spreken. Het is alleen dat het in de wereld waarin we vandaag de dag leven niet makkelijk is om te zeggen wat je voelt en je mening te geven, omdat er zoveel mensen kritiek op je gaan geven”, weet Norris. “Maar Seb zegt dingen en doet dingen en daar wordt vervolgens wel over gesproken en geschreven, wat de hele reden is waarom hij die dingen zegt en doet. Een paar bijen op je helm ziet er misschien raar uit, maar het levert wel aandacht voor het probleem op. Ik heb daar veel respect voor. Ik moet me ondertussen echter ook concentreren op hetgeen ik op de baan moet doen en proberen om het maximale uit mijn carrière te halen. Het is niet makkelijk om die rol van hem over te nemen, maar ik zal proberen om een beetje te doen en ik weet zekeren dat de anderen ook zullen proberen om een beetje te doen.”

Volgens Norris ligt altijd het risico op de loer dat mensen gaan roepen dat hij zich beter op zijn rijden kan focussen in plaats van een bepaald maatschappelijk probleem aan te kaarten. “Als ik nu iets zou zeggen over iets en dat morgen overal te lezen zou zijn en ik maak vervolgens een fout op zondag, dan roept iedereen meteen dat ik mijn mond moet houden en me op de Formule 1 moet concentreren. Het is echter niet zo dat ik me niet op de Formule 1 concentreer. Want ik heb misschien maar vijf of zes woorden over iets gezegd. Maar mensen hebben niettemin het idee dat ik niets meer om mijn werk en mijn resultaten geef.“

Norris: “Ik geef mijn mening over zaken, houd me niet stil en probeer te helpen waar ik kan. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet iets zeggen wat respectloos is naar iemand, omdat ik het niet vanuit diegene zijn standpunt heb bekeken. Je moet gewoon voorzichtig zijn tegenwoordig. Je kan iets zeggen waar heel veel mensen het mee eens zijn, maar ook een paar mensen zich beledigd door voelen. Er zitten overal zoveel verschillende kanten aan. Je doet het nooit goed. Er zijn altijd mensen die het niet met je eens zijn. Daarom geef ik er de voorkeur aan om me iets stiller te houden nu. Ik zeg wel dingen die mensen kunnen helpen, maar ik hoef niet per se voorop te lopen zoals Seb momenteel doet, al steun ik alles wat Seb op dit moment doet.”

Video: Sebastian Vettel kondigt zijn Formule 1-afscheid aan