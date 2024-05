Lando Norris lacht na eerste Grand Prix-zege: “Het werd tijd”

Lando Norris profiteerde halverwege de race van een pitstop achter de safety car, waardoor hij aan de leiding van de wedstrijd kon blijven. Vervolgens hield hij Max Verstappen achter zich bij de herstart, waarna hij al snel een gat van meerdere seconden sloeg door op de harde band een bijzonder sterk tempo te rijden. Norris finishte uiteindelijk zeven seconden voor Verstappen en boekte zo zijn eerste overwinning in de Formule 1.

“Het werd tijd”, zei Norris, toen hij na de race geïnterviewd werd door voormalig McLaren-coureur Jenson Button. “Wat een race. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het is me nu eindelijk gelukt. Ik ben zo blij voor het hele team. Ik heb ze eindelijk een overwinning geschonken. Het was een lange dag en een zware race, maar ik sta eindelijk op de bovenste trede, dus ik ben ongelofelijk blij.”

Norris kreeg voor het raceweekend in Miami een groot pakket aan updates op zijn auto. Om verschillende reden had hij de ware potentie van de verbeterde wagen eerder in het weekend echter niet kunnen laten zien, zo vertelt hij aan Button. “Ik had een paar kleine tegenslagen. Maar ik wist op vrijdag al dat we over een goede pace beschikten. Er waren alleen paar foutjes hier en daar”, aldus Norris, die een dag eerder bij de start van de sprintrace bovendien uit de wedstrijd werd gekegeld. “Vandaag vielen alle puzzelstukjes op hun plek. We hadden de perfecte strategie, het pakte allemaal goed uit. Mijn dank gaat uit naar iedereen bij McLaren. En ik moet natuurlijk ook mijn moeder en vader bedanken.”

“Ik ben gewoon erg trots”, vervolgt hij. “Heel veel mensen hadden twijfels over mij en ik heb veel fouten gemaakt in de afgelopen vijf jaar. Maar vandaag kwam alles samen. Dus deze is voor het team. Ik ben bij McLaren gebleven omdat ik in ze geloof en vandaag toonde aan waarom ik dat doe.”