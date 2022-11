Norris kritisch op McLaren voor strategiekeuze in Mexico

Lando Norris werd het afgelopen weekend in Mexico afgetroefd door zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Waar de Australiër op een knappe P7 eindigde nadat hij zelfs een penalty van tien seconden incasseerde vanwege een schermutseling met Yuki Tsunoda, kon Norris de snelheid van zijn teamgenoot niet evenaren. De Brit ging vrij vroeg naar binnen om vanaf de mediums de race uit te rijden op de harde band, terwijl het team van McLaren Ricciardo op softs zette na een veel langere eerste stint op de mediums. Norris eindigde de race zodoende op de negende plek.

Norris is kritisch als het gaat om de strategie waar zijn team hem op zette in Mexico-Stad. De 22-jarige coureur vertelt dat het “een fout” was om hem zo vroeg naar de harde band te wisselen. “Daniel kreeg de strategie die ik zelf ook voor ogen had, namelijk om lang buiten te blijven voordat ik naar binnen zou gaan voor een nieuwe set softs. Qua racetijd was dit zo’n dertig tot veertig seconden sneller”, stelt de Brit. “We probeerden Tsunoda te coveren door vroeg naar binnen te gaan, wat automatisch betekende dat ik op de harde band werd gezet. We hoefden niet voor deze strategie te gaan, daar kozen we zelf voor. Zo is het leven echter soms nou eenmaal”, relativeert hij.

Esteban Ocon, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vierde plek in het constructeurskampioenschap

Norris wordt door Motorsport.com gevraagd naar zijn start, waarop de Brit vertelt dat hij meteen ingehaald werd door beide coureurs van concurrent Alpine. “Dat wil je natuurlijk absoluut niet”, zegt de Brit. Lang leek het erop dat Alpine met de meeste punten naar huis zou gaan van de twee teams die duelleren om P4 bij de constructeurs, totdat Fernando Alonso’s Renault-motor de geest gaf. Hierdoor is het verschil met het Franse team slechts zeven punten voorafgaand aan de laatste twee races van het jaar. “Ik ben blij dat we het gat aan het dichten zijn, maar we moeten nog extreem hard werken in de komende twee races. Ik betwijfel of Brazilië ons heel goed gaat liggen. We komen over het algemeen gewoon snelheid te kort op Alpine. De laatste races hebben we gewoon een betere strategie en meer betrouwbaarheid gehad. Hopelijk kunnen we dat doorzetten”, aldus Norris.