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Norris krijgt startplaatsverlies bij GP van België nu McLaren nieuwe onderdelen voor de Mercedes F1-motor inzet

Norris krijgt een gridstraf van 10 plaatsen tijdens de Formule 1-Grand Prix van België, nadat hij nieuwe onderdelen van de Mercedes-aandrijfeenheid in zijn MCL40 heeft gemonteerd

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Lando Norris, McLaren

McLaren-coureur Lando Norris krijgt te maken met een gridstraf van 10 plaatsen tijdens de Belgische Grand Prix van dit weekend op Spa-Francorchamps, omdat zijn team nieuwe onderdelen voor de Mercedes Formule 1-aandrijfeenheid monteert. 

Norris liep al eerder dan verwacht het risico op strafmaatregelen in verband met de motor, na een reeks betrouwbaarheidsproblemen dit seizoen. De regerend wereldkampioen zat al aan zijn derde en laatste set besturingselektronica die voor het hele seizoen is toegestaan, nadat hij aan het begin van het seizoen in China en Japan met problemen te kampen had gehad.

Nu Mercedes zijn verbeterde specificatie beschikbaar stelt aan zijn klantteam McLaren – wat naar verwachting voor een betere betrouwbaarheid zal zorgen – zal het papaja-team Piastri overzetten naar zijn derde aandrijfelektronica-unit en Norris naar zijn vierde unit, waarbij laatstgenoemde een gridstraf van 10 plaatsen oploopt omdat hij zijn toegestane aantal overschrijdt.

"Het McLaren Mastercard Formula 1 Team zal auto nummer 1 dit weekend in Spa uitrusten met een vierde vermogenselektronica-eenheid, waarmee we het toegestane aantal toegewezen vermogenselektronica-eenheden overschrijden en een gridstraf van 10 plaatsen oplopen", bevestigde het team donderdag.

McLaren verduidelijkte dat het de nieuwe eenheid in België op de auto van Norris heeft geïnstalleerd om te profiteren van het inhaalpotentieel van Spa-Francorchamps, wat de Brit zou kunnen helpen de schade van zijn achterhoede-startpositie te beperken.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto door: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

"Hoewel de vermogenselektronica-unit die we in Japan hebben geïnstalleerd – en die we sinds Miami in elke sessie hebben gebruikt – betrouwbaar heeft gewerkt, heeft Mercedes-AMG High Performance Powertrains sindsdien een reeks betrouwbaarheidsverbeteringen doorgevoerd in hun nieuwe vermogenselektronicasystemen," voegde het team eraan toe.

"Om echter van deze verbeteringen te kunnen profiteren, moeten we een gridstraf van tien plaatsen op Lando’s auto incasseren om een nieuwe eenheid te kunnen monteren. We hebben ervoor gekozen dit in België te doen, een circuit waar relatief vaker wordt ingehaald, in tegenstelling tot de volgende twee races in Hongarije en Zandvoort.

"We zijn nu van plan deze vierde aandrijfelektronica-eenheid voor de rest van het seizoen te gebruiken, om de betrouwbaarheid te maximaliseren en tegelijkertijd de sportieve straffen voor Lando tot een minimum te beperken."

McLaren krijgt ook de nieuwste specificatie van de verbrandingsmotor van Mercedes, nadat het door zijn leverancier moest wachten. Mercedes nam de nieuwe verbrandingsmotor, die naar verwachting ook betrouwbaarder zal zijn, al in Oostenrijk in gebruik, terwijl de andere klanten Alpine en Williams de nieuwe V6 in Silverstone tot hun beschikking hadden.

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