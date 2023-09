McLaren wist voorafgaand aan het seizoen al dat de MCL60 niet helemaal naar wens was. In de hoop een stap vooruit te zetten, introduceerde het team in Oostenrijk het eerste deel van een reeks updatepakketten. Die bleken beter te werken dan gedacht: McLaren schoot van het onderste deel van het middenveld plots naar podiumplaatsen. McLaren heeft voor de Grand Prix van Singapore nog meer gepusht om met een nieuw updatepakket - en tijdelijke kleurstelling - te komen, maar was niet snel genoeg om de onderdelen voor beide auto's te produceren. Daarom beschikt enkel Lando Norris dit weekend over alle nieuwe onderdelen. Oscar Piastri moet genoegen nemen met enkele nieuwe onderdelen en zal in Japan over het volledige pakket beschikken.

McLaren heeft een nieuwe, high downforce-achtervleugel meegenomen waarmee het team in Zandvoort al had getest. Vrijdag zullen pas de volledige aanpassingen te zien zijn. Norris zegt dat de focus van dit updatepakket ligt bij het verbeteren van de prestaties in de langzame bochten, een van de zwakheden van de MCL60. Het is volgens de Brit het significantste updatepakket dat McLaren heeft meegenomen sinds Oostenrijk. "Waarschijnlijk is dit sinds Oostenrijk hetgeen waarvan we denken dat het ons het meest vooruit zal helpen", stelt Norris. "We hebben het uiteraard nog niet op de baan getest dus we willen nog niet te veel zeggen totdat het echt goed werkt, maar het is een goede stap. Het team heeft hard gewerkt om het hier op een van de auto's te krijgen en dan hebben we de rest ook in Japan. Het worden dus een paar opwindende weekenden voor ons."

Norris gelooft dat de ontwikkeling van de MCL60 sinds de updates in Oostenrijk voor extra optimisme zorgt over de updates in Singapore. "Soms zetten we er dingen op en leverde het niet echt op wat we wilden of wat het had moeten doen", legt Norris uit. "Maar de hoeveelheid vooruitgang die we sinds Oostenrijk hebben geboekt, biedt meer hoop. Het is ook meer gericht op de lagere snelheden, wat iets anders is dan wat we in Oostenrijk hadden. Dit is de eerste keer dat we dat echt wat meer proberen aan te pakken."

Prestatieverbetering

Hoewel McLaren met dit updatepakket dus de zwakheden van de MCL60 wil aanpakken, weet Norris ook dat hiermee niet alle problemen verholpen zullen zijn. Volgens de 23-jarige coureur uit Bristol kan er nog meer gedaan worden aan de karakteristieken die de prestaties van de bolide, en wat hij eruit kan halen, in de weg zitten. Dit updatepakket moet vooral helpen met de bochtensnelheden, constantheid en bandenslijtage. "Het gaat om prestatieverbetering, het is niet iets wat mij een beter gevoel in de auto zal geven."

Norris is ervan overtuigd dat het voor McLaren belangrijker is om de rest van de zwakheden aan te pakken, in plaats van vooruit te bouwen op de krachten van de huidige bolide. "100 procent, omdat we op sommige gebieden soms ontzettend veel rondetijd verliezen. Het zijn elke keer dezelfde dingen waar we gewoon niets aan kunnen veranderen met een beetje aero-balans of mechanische balans. Het maakt niet uit wat we proberen, we zijn slecht en worstelen. Die dingen hebben ons in best wat races in de steek gelaten. Zelfs op sommige circuits, waar voor 90 procent van het circuit extreem competitief zijn, zorgen sommige dingen ervoor dat we er slecht uitzien. Als we sommige van die slechte dingen niet zouden hebben, zouden we heel sterk en een stuk competitiever zijn en voor podiums strijden."

Zodra McLaren die zwakheden heeft aangepakt, is er volgens Norris niets meer wat McLaren ervan kan weerhouden om de strijd met Red Bull Racing aan te gaan. "Als we een beetje van deze [zwakheden op] langzamere snelheden kunnen verhelpen, als ik een beetje meer kan krijgen van wat ik denk dat de auto nodig heeft om die volgende stap te zetten - een deel daarvan is wat we hopelijk dit weekend zullen hebben, een deel daarvan zal zijn wat ik wil qua rijstijl - dan heb ik er vertrouwen in dat we het gevecht kunnen aangaan met de meerderheid van de teams, inclusief Red Bull."