Norris kraakt F1-regels 2026: "Slechtste F1-auto's ooit"

De kwalificatie verliep niet zoals gehoopt voor McLaren, dat uiteindelijk genoegen moest nemen met de vijfde en zesde startplaats voor Oscar Piastri en Lando Norris. Laatstgenoemde was na afloop van de kwalificatie echter vooral niet te spreken over het gevoel van de nieuwe Formule 1-auto's.

Door de nieuwe krachtbronnen draait het nu vooral om energiemanagement, zelfs tijdens de kwalificatie. Dat leidt tot bizarre beelden dat de auto's tegen het einde van een recht stuk langzamer worden omdat er geen vermogen meer van de elektromotor komt en die levert dit jaar juist veel meer vermogen dan voorgaande jaren - bijna de helft van het totale vermogen.

Norris erkent dat Mercedes het "erg goed" gedaan heeft met het bemachtigen van de eerste startrij en dat het resultaat van McLaren "niet heel verrassend" was. Hij benadrukt zelfs dat hij "eigenlijk best blij" is met de zesde plaats, omdat het "veel slechter" had kunnen zijn. Voor hem vormen de nieuwe auto's echter het grootste probleem en niet zozeer de performance van McLaren.

"Het probleem is dat je nu niet zomaar weer in de auto kunt stappen en rijden zoals je gewend was en dat het meteen klikt", trapt Norris af in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Deze auto is gewoon vreemd. Je moet in een ritme komen waarbij je overal moet liften om sneller te zijn en versnellingen moet gebruiken die je eigenlijk niet wil gebruiken."

"Je moet begrijpen dat als je meer lift, je later remt, maar dat je dan ook minder moet remmen. Daarom zijn ronden nu waardevoller dan ooit. In het verleden miste ik wel eens een VT1 en maakte me dat niet zoveel uit. Ik had altijd het vertrouwen dat ik weer snel op tempo zou komen. Maar nu, als je vijf ronden mist, moet je als coureur niet alleen sneller alles uitzoeken, ook de motor leert niet wat hij moet leren en dan loop je meteen achter de feiten aan."

Voelt niet goed als coureur

Met name op weg naar bocht 9 was op onboards te zien en horen hoe het motorvermogen afnam omdat de MGU-K simpelweg geen energie meer leverde. Het resulteert in auto's die al ver voor de remzone liften en topsnelheid verliezen om op die manier alsnog energie op te slaan voor de bochten die daarop volgen. Het fenomeen superclipping - de batterij opladen door de MGU-K als generator in te zetten - was volop terug te zien.

Gevraagd of Norris dit allemaal als frustrerend ervaart, antwoordt hij bevestigend: "Ja. Maar wat kan ik eraan doen?" Hij geeft bovendien aan dat hij hier "uren" over kan praten. "Ik denk dat iedereen weet wat de problemen zijn. Het is gewoon dat het een 50-50-verdeling is en dat werkt niet", oordeelt de regerend wereldkampioen, doelend op de verhouding tussen de interne verbrandingsmotor en de elektromotor.

Lando Norris is niet te spreken over de nieuwe F1-auto's van 2026. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Die Straight Mode zorgt ervoor dat je met allerlei andere problemen te maken krijgt. Je vertraagt enorm voor bochten en je moet overal liften om te zorgen dat de batterij opgeladen is, maar als het te veel is, ben je ook de klos. Het is gewoon moeilijk, maar hier moeten we het mee doen. Als coureur voelt het niet goed, maar George [Russell, polesitter] lacht waarschijnlijk, dus uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Je moet gewoon maximaliseren wat je hebt."

'Max heeft meestal gelijk'

Bestuursorgaan FIA had meermaals aangegeven dat coureurs nu een groter verschil kunnen maken met deze regels dan voorheen. Max Verstappen heeft daarop echter gesteld dat coureurs nu meer een soort manager moeten zijn en dat de coureur dus niet meer helemaal het verschil maakt.

"Max heeft meestal gelijk", lacht Norris, wanneer dat opgemerkt wordt. "Ik kijk de hele tijd naar mijn stuur. Daarom zie ik soms ook geen brokstukken op de baan, omdat ik moet kijken welke snelheid ik aan het einde van het rechte stuk ga halen en of ik 30 meter eerder of 10 meter later moet remmen", wijst hij naar het moment in Q3 dat hij over de losgevlogen koeler van Andrea Kimi Antonelli's Mercedes reed. "Dat is ook een probleem. Je moet elke drie seconden naar je stuur kijken om te zien wat er gaat gebeuren, anders schiet je van de baan."

"We zijn van de beste auto's ooit in de Formule 1 – en de fijnste om te rijden – naar waarschijnlijk de slechtste gegaan", kraakt Norris de nieuwe regels. "Het is balen, maar je moet ermee leven en het maximale halen uit wat je hebt. Het is in ieder geval heel anders."

Het draait dit jaar vooral om energiemanagement - en daar baalt Norris van. Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Het is zeker niet zoals vorig jaar", vervolgt Norris. "Het is niet meer: deze bocht harder pushen. Want soms als je meer pusht, verlies je batterij en ga je juist langzamer. Je moet begrijpen hoe je dingen moet doen. Mercedes heeft dat duidelijk begrepen. Zij zullen het sneller begrijpen dan anderen, omdat ze een goed team zijn en het ook hun eigen motor is. Zij hebben het beter begrepen dan wij, maar wij komen er ook wel. Het kost alleen wat tijd."

Beste voor de sport

Zo moet toch ook Norris, die eerder juist bij de kritische Verstappen had aangegeven dat hij ook iets anders kan doen en dat hij niet verplicht is om in F1 te rijden, erkennen dat hij "niet echt" plezier beleeft aan de nieuwe auto's. Bij de rijdersbriefing op vrijdagavond scheen het bovendien volop klachten te regenen van coureurs over de nieuwe auto's, waarbij ook Norris uitgesproken zou zijn geweest.

"Als coureurs proberen we altijd het belang van de sport voor ogen te houden. We willen het beste voor de sport", benadrukt Norris, gevraagd naar zijn input bij de rijdersbriefing. "Tegelijk proberen we dingen niet alleen leuker te maken voor onszelf. We willen coolere auto's, auto's die er beter uitzien, spannendere races – al dat soort dingen."

"Maar de regels zijn veranderd omdat dat is wat fabrikanten willen. Als je waarschijnlijk de achttien andere coureurs hoort klagen – eigenlijk alle twintig coureurs [naast Norris en Piastri] – dan weet ik niet meer wat nou echt het beste is voor de sport", besluit hij.