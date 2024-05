Lando Norris kwam tijdens de tweede training tot een 1.11.953, waarmee hij achter Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen vijfde tijd kwam te staan in de tijdenlijst. “We zagen er misschien wel goed uit op de baan, maar niet als het om onze snelheid gaat”, laat Norris met een knipoog weten. “Het gaat zeker niet slecht en het was een redelijke eerste dag, maar we komen absoluut nog wat tekort ten opzichte van Ferrari en misschien zelfs ook ten opzichte van Mercedes.”

“We moeten nog wat vinden en ik denk dat het morgen een moeilijke dag gaat worden”, vervolgt de coureur uit Bristol. “Maar we doen mee aan het gevecht en dat is het voornaamste.” Gevraagd wat hij nog graag verbeterd wil hebben aan de auto, antwoordt hij: “Verschillende dingen. Het belangrijkste wat je hier wil hebben is grip in de langzamere gedeelten. We zijn dus op zoek naar een prettige balans die daarbij kan helpen. Daarnaast wil je een auto hebben die goed over de hobbels gaat. Hoe zachter het aanvoelt, hoe fijner de auto rijdt. Maar het is een compromis dat je moet sluiten, want als je te ver gaat, verlies je performance. Het is een ingewikkelde zaak, maar we hebben wat dingen geprobeerd, dus hopelijk komen we vanavond nog wat te weten zodat we het kunnen verbeteren voor morgen.”

Spannende kwalificatie

Teamgenoot Oscar Piastri stond aan het einde van de eerste dag in Monaco twaalfde in de tijdenlijst. Hij kwam tijdens de tweede training echter niet met de zachte band in actie. “Ik had tijdens de eerste training al met de soft gereden en je hebt maar zoveel setjes van die compound beschikbaar voor een weekend”, licht de Australiër toe. “Er was eerder sprake van een grote kans op regen tijdens de tweede training, dus daarom zijn we al wat eerder met de zachte band gaan rijden. Met dat in het achterhoofd was het een degelijke dag.”

“Ferrari zag er snel uit, Red Bull oogde goed en Mercedes maakt hier vooralsnog een sterkere indruk”, analyseert Piastri de concurrentie. “Maar wij hebben alles bij elkaar ook een goede dag achter de rug.” De coureur uit Melbourne vindt het lastig om met een voorspelling voor de kwalificatie te komen. “Het zou pole kunnen worden maar het kan net zo goed de tiende startplek zijn. Aston Martin zag er namelijk ook snel uit met Fernando Alonso. Het zit heel dicht bij elkaar, dus het belooft een spannende dag te worden. Het zal aankomen op de coureur. Degene die de perfecte rond rijdt, eindigt met pole.”

Piastri was een van de vele coureurs die vrijdag de vangrail toucheerde. “Ik raakte de vangrail in de chicane, wat waarschijnlijk de slechtste plek is om tegen de muur te komen. Ik zal proberen om dat niet weer te doen! Maar een beetje flirten met de muren hoort erbij hier.”

Video: Samenvatting van de tweede F1-training in Monaco