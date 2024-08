Norris klopt Verstappen in spannende F1-kwalificatie Zandvoort

Zou Max Verstappen voor het vierde jaar op rij de Dutch Grand Prix van pole starten? De Red Bull-coureur zelf had er na afloop van de vrijdagtrainingen nog niet al te veel vertrouwen in. “We zijn te langzaam in de korte runs en ook te langzaam in de langere runs. Er is dus nog wel wat werk te doen, maar op dit moment is het voor ons niet heel duidelijk hoe we het gat moeten dichten”, maakte hij na de eerste trainingen de balans op. “Maar we gaan erin duiken. We zijn nu te langzaam, zo simpel is het.”

Veel tijd om eventuele aanpassingen aan de set-up te testen kreeg de regerend wereldkampioen niet. De Nederlander was nog niet op de baan geweest in de derde training, toen de rode vlag na een kwartier werd uitgehangen voor een zware crash van Williams-coureur Logan Sargeant. Pas twee minuten voor het einde van de sessie werd de baan weer vrijgegeven, waardoor Verstappen uiteindelijk maar drie ronden zou rijden.

Q1: Geen Sargeant

Aan het begin van Q1 reed Verstappen een tijd van 1.11.393, waarmee hij achter Lewis Hamilton en Lando Norris plaatsnam op P3. Echter, de verschillen bovenaan waren miniem. Norris was maar twee duizendsten langzamer dan Hamilton en Verstappen zat ondertussen ook maar achttien duizendsten van de tijd van de zevenvoudig wereldkampioen af.

Helemaal aan het einde van de sessie reed Carlos Sainz een nieuwe snelste tijd met 1.11.327, waar George Russell vervolgens onder ging met een 1.11.049. Het was echter Sergio Pérez die bovenaan eindigde in Q1 door bij het uithangen van de vlag de stopwatch op 1.11.006 te laten stoppen. Verstappen verbeterde zich niet meer. Hij brak zijn tweede poging af omdat zijn auto te veel gleed en eindigde als zevende in het eerste kwalificatiedeel.

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu waren niet snel genoeg om door te gaan naar Q2 en bezetten zondag de zestiende tot en met de negentiende plek op de grid. Helemaal achteraan staat Sargeant. Williams sprak tijdens de lunchpauze de verwachting uit dat zijn wagen op tijd gerepareerd kon worden voor de kwalificatie, maar het bleek ijdele hoop. De schade aan zijn auto was te groot.

Q2: Grote namen eruit

In de openingsfase van Q2 was Oscar Piastri de eerste die onder de 1.11 ging met een 1.10.505. Verstappen reed een sterke eerste sector, maar bleef aan het einde van de ronde steken op een 1.10.811. Norris ging wel sneller. De Brit bracht een 1.10.496 op de klokken, waarmee hij negen duizendsten sneller was dan zijn teamgenoot. Verstappen kwam zo achter de beide McLarens derde te staan, maar zakte naar de vierde positie dankzij een 1.10.552 van Russell.

De top-vier kwam aan het einde van de sessie niet terug op het circuit, hoewel de baancondities nog verder zouden verbeteren. De top-drie bleef uiteindelijk ongewijzigd, maar Verstappen buitelde naar de achtste positie door verbeteringen van Lance Stroll, Pérez, Charles Leclerc en Alexander Albon. De beslissing om niet meer naar buiten te gaan had zelfs bijzonder naar kunnen uitpakken voor de Red Bull-coureur, als twee grote namen niet hadden verzaakt en Pierre Gasly een fractie sneller was gegaan - de Fransman was maar vier duizendsten langzamer dan Verstappen. Maar Sainz had geen goede ronde en greep met de elfde tijd net naast promotie naar Q3, terwijl Hamilton na een sterke tijd in Q1 verrassend genoeg slechts twaalfde was in Q2. Ook Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen waren na het tweede kwalificatiesegment klaar.

Q3: Verstappen versus Norris

Daarmee was het moment aangebroken om te bepalen wie er zondag van pole mag starten in Zandvoort. Piastri opende de strijd met een 1.10.193. Verstappen kwam daar niet aan met een 1.10.222. Norris wel. De coureur uit Bristol rondde de omloop door de Noord-Hollandse duinen in 1.10.074, waarmee hij een tiende sneller was dan zijn Australische collega en na de eerste runs bovenaan stond.

Met nog een paar minuten te gaan was het tijd om de baan op te gaan voor de laatste runs in deze kwalificatie. Verstappen bracht het publiek op de banken door zijn Red Bull met een 1.10.029 naar P1 te brengen, maar het feest was van korte duur. Enkele tellen later kwam Norris namelijk in 1.09.673 over de streep. Piastri verbeterde zich daarna minimaal door een 1.10.172 te rijden, waardoor hij achter Norris en Verstappen als derde eindigde in de kwalificatie. De coureur uit Melbourne heeft zondag Russell in de Mercedes naast zich op de tweede rij. Pérez, die dit weekend een andere race-engineer heeft, kwalificeerde zich als vijfde voor de eerste race na de zomerstop. Leclerc, Fernando Alonso, Albon, Stroll en Gasly maken de top-tien op de startopstelling compleet.

De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix van 2024 begint zondag om 15.00 uur.

Video: Pole-position voor Lando Norris in Zandvoort

Uitslag kwalificatie F1 Dutch GP: