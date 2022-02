Norris maakt in Barcelona kennis met nieuwe F1-bolide McLaren

Tien dagen geleden presenteerde McLaren als vierde renstal de nieuwe bolide voor het Formule 1-seizoen 2022. De vernieuwde technische reglementen hebben ervoor gezorgd dat de Britse renstal voor het eerst sinds 1982 een auto met grondeffect moest ontwerpen. Coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo onthulden op 11 februari de MCL36, die niet alleen qua bodywork en aerodynamica een heel ander uiterlijk heeft dan de MCL35M van afgelopen jaar. Ook de livery van de nieuwe auto is flink anders dan we de afgelopen jaren gewend waren van McLaren.

Daar waar teams als Williams, Mercedes en Red Bull Racing ervoor kozen om hun shakedown vorige week al te houden in Silverstone en Ferrari en Alfa Romeo dat deden op Fiorano, besloot McLaren om iets langer te wachten met de eerste meters van de MCL36. Het team is daarvoor iets eerder afgereisd naar het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar Norris maandagmiddag als eerste de kans kreeg om de bolide aan de tand te voelen. McLaren heeft daarvoor een filmdag belegd op het Spaanse circuit, wat betekent dat het team 100 kilometer mag rijden met de nieuwe auto.

Naast promotionele doeleinden is de shakedown ook een mooi moment om eventuele kinderziektes op te sporen en de coureurs alvast te laten wennen aan de auto. Norris mag dus als eerste plaatsnemen in de MCL36, maar het ligt in de lijn der verwachting dat ook teamgenoot Ricciardo vandaag al even plaatsneemt in zijn nieuwe kantoor. Ook Haas F1 Team had maandag een filmdag belegd op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Nikita Mazepin en Mick Schumacher mochten ’s ochtends de gloednieuwe VF-22 aan de tand voelen.

In de aanloop naar de eerste testdag in Barcelona, die woensdag plaatsvindt, staan nog meer filmdagen gepland. Zo is in ieder geval duidelijk dat Ferrari dinsdag op het circuit aan de slag gaat, nadat het op Fiorano slechts 15 kilometer mocht rijden tijdens een demo-evenement.