Dankzij de upgrades in Oostenrijk en Groot-Brittannië heeft McLaren de afgelopen races een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Waar het seizoen op een teleurstelling leek uit te draaien, zorgden de updates ervoor dat Lando Norris en Oscar Piastri op Silverstone voor podiumplaatsen konden strijden. Norris had na zijn tweede plaats in Groot-Brittannië wel zijn vraagtekens over de prestaties van McLaren op de Hungaroring - een heel ander type circuit. Op zaterdag bleken die zorgen nergens voor nodig, aangezien McLaren de tweede startrij opeiste.

Vanaf de derde plek had Norris een prima start, maar teamgenoot Piastri kwam nog beter weg. Zodoende namen zij de tweede en derde plek over, al viel Piastri naarmate de race vorderde verder terug. Norris hield het langer vol en wist in de slotfase zelfs, met soms wat lichte paniek op de boordradio, Sergio Perez achter zich te houden om voor de tweede keer op rij een bokaal te pakken voor de tweede plek. "Het was een zware race", blikt Norris terug op de hete middag in Mogyoród. "Het was geen gemakkelijke, zeker omdat Checo in de slotfase naderde. Maar hij had niet genoeg tempo om me bij te halen, dus ik ben blij. In het begin moest ik er een beetje voor vechten. In bocht 1 werd ik een beetje genaaid, maar het is opnieuw een podium voor ons en McLaren, dat is geweldig."

Na twee tweede plaatsen lijkt de zege een logisch vervolg voor Norris, al weet hij dat hij dan hulp nodig heeft van Red Bull. "Als Max uitvalt misschien, maar op dit moment zijn die jongens gewoon te snel", stelt de Brit vast. "Tenzij ze fouten maken of er iets gebeurt. Maar voor nu zijn we erg blij met de vooruitgang die we hebben geboekt om te komen van waar we vier of vijf races geleden stonden, toen we worstelden om uit Q1 te geraken, en nu voor pole-positions en podiumplaatsen te strijden. We nemen het er nu van en onze tijd komt later dit jaar wel."

Volgens Norris valt de progressie van McLaren te verklaren middels een bekend antwoord: "Heel hard werken en geweldig teamwerk. Iedereen in de fabriek heeft fantastisch werk geleverd. We wisten aan het begin dat we zouden worstelen en we zagen er slecht uit. We kregen als team veel beledigingen te verduren, men zei dat ze het niet goed genoeg deden. Ik ben blij dat we eindelijk het ongelijk van sommigen hebben bewezen", besluit de 23-jarige Norris.

Video: De start van de Grand Prix van Hongarije