Norris ziet kansen om Verstappen bij te halen door kleine verschillen

Met zijn zesde seizoenszege van 2024 heeft Max Verstappen in Montreal zijn voorsprong in het kampioenschap uitgebreid tot 56 punten op nummer twee Charles Leclerc. Nummer drie Lando Norris geeft zelfs 63 punten toe op de drievoudig en regerend wereldkampioen, die de afgelopen raceweekenden wel moest toezien hoe de concurrentie nadert. In Miami en Monaco werden Verstappen en Red Bull Racing verslagen, terwijl er in Imola en Canada met moeite werd gewonnen. Het geeft Norris dan ook vertrouwen dat de achterstand te overbruggen is.

"Ik denk dat het moeilijk is, maar er zijn nu mogelijk meer kansen en mogelijkheden om in één keer meer punten goed te maken, vooral als Mercedes in het gevecht zit", vertelt Norris in de aanloop naar de Grand Prix van Spanje. "Een slecht weekend voor Max is dan niet meer een derde plek, maar mogelijk P5 of P6. Als jij dan degene kan zijn die dat weekend wint, dan kun je redelijk snel veel punten goedmaken. Als het zo gaat, dan is de kans dus groter." Wel tekent de McLaren-coureur daarbij aan dat het een grote uitdaging blijft om zo'n achterstand goed te maken, zeker doordat Verstappen in zijn ogen geen zwakke plek heeft.

"Hij is gewoon op alle vlakken heel sterk. Hij maakt zelden fouten, hij verpest zelden zijn kwalificaties. Maar je weet niet of dat verandert nu er meer druk op staat. Onder druk is het makkelijker om een foutje te maken, dus we zullen zien", vervolgt Norris. "Het is en blijft lastig, want je kunt nergens twijfelen aan Max. Hij heeft geen echte zwakte. Het is dus mogelijk, maar daar heb je gedurende het hele seizoen een zeer consistente en goed presterende auto voor nodig. Zij gaan tot nu toe iets meer op en neer dan wij, dus we moeten onze slag slaan als het daar niet lekker gaat en ervoor zorgen dat we dan vooraan staan."

Details nog belangrijker door kleine verschillen

Er is dus een goede en sterke auto voor nodig om Verstappen te verslaan, maar Norris weet ook dat alleen een snelle bolide niet genoeg is. Naast McLaren en Red Bull Racing laten ook Ferrari en Mercedes een zeer competitief tempo zien, waardoor de kleinste foutjes al afgestraft worden. Dat heeft Norris gemerkt in Canada, waar Verstappen en Red Bull eigenlijk niet de snelsten waren. "Laten we zeggen dat hij vorig weekend in Montreal niet had moeten winnen, maar hij was als coureur de meest constante en maakte samen met zijn team de minste fouten, waardoor hij zegevierde", wijst de coureur uit Bristol de reden aan voor Verstappens zege.

Zelf kozen Norris en McLaren in Montreal een verkeerd moment voor hun pitstop, wat Verstappen in de kaart speelde. Daarnaast maakte polesitter George Russell meerdere foutjes. "Met dat in het achterhoofd had Max eigenlijk niet moeten winnen, maar toch won hij. Dat laat zien dat hij nog steeds kan laten zien waartoe hij in staat is, zelfs als hij niet de beste auto heeft. Het is dus niet zo dat we al het andere kunnen vergeten nu we een betere auto hebben", aldus Norris. "Het is nu nog belangrijker om de juiste strategie te kiezen en de kleine dingetjes goed te doen. Dit soort dingen maken namelijk een groot verschil als de auto's qua snelheid zo dicht bij elkaar zitten."