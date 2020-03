Norris gaat kaal na ophalen coronadonaties tijdens Twitch-stream

Net als vele jongeren is Lando Norris een fanatieke streamer op het platform Twitch, waar hij zijn eigen races streamt. Zaterdag nam hij, samen met een aantal muzikanten en beroemdheden, deel aan het Twitch Stream Aid-evenement, waarmee zij geld wilden ophalen voor het COVID-19 Solidarity Response Fund van de World Health Organisation. In totaal werd er meer dan 2,2 miljoen dollar opgehaald, terwijl Norris zelf ruim 12.000 dollar binnenbracht. De Brit had echter beloofd zijn hoofd kaal te scheren als hij meer dan 10.000 dollar op zou halen onder de kijkers van zijn stream.

De barrière werd geslecht door een anonieme donatie van 700 dollar. “Betekent dit dat ik er overheen ben?” zei Norris lachend tijdens de stream. “Nee! We hebben de 10.000 bereikt! Rust in vrede, haar!” Later onthulde Norris dat hij via Amazon al trimmers besteld heeft, die binnen nu en vier dagen aan moeten komen. Op Instagram bedankte de McLaren-coureur zijn fans voor de donaties. “Dank aan al mijn kijkers voor het ophalen van meer dan 12.000 dollar voor Twitch Stream Aid en het gevecht tegen COVID-19. Ik moet nu wel al mijn haar afscheren…” Teamgenoot Carlos Sainz Jr. antwoordde op dat bericht dat hij er klaar voor is om dat te zien. Afgelopen jaar plaatste de Spanjaard al eens een bewerkte foto van Norris met een kaal hoofd op Instagram.

Norris was ook afgelopen weekend weer in een aantal simraces te zien, terwijl wereldwijd maatregelen van kracht blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zondag was hij de ster van de Veloce Pro Series-races op Silverstone, waar hij tijdens de openingsrace van pole-position mocht vertrekken en ook als eerste over de finish kwam. Tijdens de tweede race klom Norris vanaf P10 op de omgekeerde grid naar P2 aan de finish, waar hij alleen GT-coureur Martin Kodric voor zich moest dulden.