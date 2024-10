Het contrast tussen de sprint kwalificatie en kwalificatie kon niet veel groter voor Lando Norris. Dat heeft dan geen betrekking tot het resultaat, maar vooral het gevoel over de ronde die hij afleverde. Waar hij na de sprint kwalificatie van een 'schokkende' ronde sprak, heeft hij het na het behalen van zijn zevende F1-pole over een 'prachtige ronde', wat bij de persconferentie zelfs veranderd in 'de beste ronde van mijn carrière'. "Ik zou niet veel sneller zijn geweest dan nu het geval was", blikt Norris terug. Zijn laatste ronde moest hij, net als alle andere coureurs, afbreken door de crash van George Russell in bocht 19. "Het was een ronde waarvan je denkt, 'het wordt lastig om dit te overtreffen'. Ik heb alles gegeven en dat moesten we ook doen", voegt Norris toe. "We lopen al het hele weekend achter de feiten aan. We hebben niet de snelheid van de Ferrari's of de Red Bulls, dus ik moest iets doen en vandaag heb ik dat gedaan. Een gave ronde en een mooie manier om morgen aan de race te beginnen", aldus Norris, die stelt dat hij deze ronde niet had kunnen herhalen.

In de sprintrace eerder op zaterdag kende Norris nog een goede start, om in de slotfase toch zijn tweede plaats in te leveren aan Carlos Sainz. Het was voor Norris wel een uitdaging om weer te schakelen van een mentaliteit voor zo'n sprintrace naar de mentaliteit voor de kwalificatie - wat vooral te maken heeft met de baankarakteristieken. "Dit is een van die circuits waar je van binnen denkt 'dit is snel'. Het is spannend en het geeft je een goed gevoel. Het is hobbelig en snel, met name sector 1. Het tovert een glimlach op je gezicht, zeker als je de snelste bent."

Ondanks het goede resultaat spreekt Norris uiteindelijk toch van een 'moeilijke dag' en een 'zwaar weekend' voor McLaren, dat op het Circuit of the Americas niet zo sterk oogt als voorgaande weekenden. "Maar we hebben het een en ander veranderd, hebben alles bestudeerd en hebben de verbeteringen doorgevoerd die we nodig hadden", stelt de Brit, die titelrivaal Max Verstappen naast zich ziet starten. "Misschien hadden we vandaag niet de snelste auto. Carlos zei dat hij sneller zou zijn geweest, Max had sneller kunnen gaan... Ik had dus geluk." Bij McLaren leek de hoge bandenslijtage een rol te spelen in de sprintrace, maar Norris hoopt dat het team dat verholpen heeft. "We zullen hard werken. We hebben een vakje afgevinkt, maar morgen wordt een moeilijke race."